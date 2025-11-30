Giá PC, laptop và điện thoại sắp tăng cao vì... cơn sốt AI

Sự phát triển thần tốc của các mô hình AI như ChatGPT hay Gemini đã buộc các tập đoàn công nghệ phải xây dựng thêm hàng loạt trung tâm dữ liệu. Các siêu máy tính này ngốn một lượng khổng lồ DRAM (RAM) và bộ nhớ NAND (SSD), tạo ra hiệu ứng domino khiến nguồn cung cho thị trường tiêu dùng bị siết chặt.

Giá RAM tăng sốc, giới build PC "kẻ ôm hàng thở phào, người mua mới khóc thét".

Theo xác nhận mới nhất từ CyberPower PC - một trong những nhà sản xuất máy tính tùy chỉnh lớn nhất thế giới, giá nhập khẩu RAM toàn cầu đã tăng tới 500%, trong khi giá SSD cũng tăng gấp đôi (100%).

Vậy túi tiền người dùng bị ảnh hưởng ra sao? Theo đó, mức tăng giá linh kiện đầu vào sẽ phản ánh trực tiếp vào giá bán lẻ thiết bị. CyberPower PC đã đưa ra những con số cụ thể khiến người dùng phải giật mình:

- Một hệ thống PC phổ thông (1TB SSD + 16GB RAM) dự kiến tăng thêm 80 USD (khoảng 2,1 triệu đồng).

- Hệ thống cao cấp hơn (2TB SSD + 32GB RAM) sẽ đội giá lên tới 160 USD (khoảng 4,2 triệu đồng).

Ông Wallace Santos, CEO của Maingear, cũng lên tiếng xác nhận: "Chúng tôi đã chứng kiến giá DRAM tăng vọt do thiếu hụt... Chúng tôi đang cố gắng kìm giá lâu nhất có thể, nhưng người dùng nên cân nhắc mua sắm ngay bây giờ để tránh đợt tăng giá sắp tới".

Không chỉ có người dùng lắp ráp PC mới bị ảnh hưởng. Vì RAM và bộ nhớ lưu trữ là linh kiện cốt lõi của mọi thiết bị điện tử, nên làn sóng tăng giá này sẽ quét qua cả điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy chơi game như PlayStation, Xbox hay thậm chí là Nintendo Switch 2 vừa ra mắt. Tất cả đều đứng trước nguy cơ bị điều chỉnh giá bán.

Giá SSD cũng đang trên đà tăng chóng mặt.

Các chuyên gia nhận định, đây là thời điểm "vàng" cuối cùng để nâng cấp thiết bị trước khi bảng giá mới được áp dụng rộng rãi vào tháng 12. Nếu đang có ý định mua sắm tận dụng các đợt giảm giá cuối năm, người dùng nên hành động ngay lập tức. Trong kỷ nguyên mà AI đang bùng nổ, việc chờ đợi giá linh kiện giảm xuống dường như là điều không thể trong tương lai gần.