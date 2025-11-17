iPhone 17 siêu sang của Caviar chế tác bằng vàng khối 18K, giá từ 1,7 tỷ đồng

Caviar, thương hiệu xa xỉ quốc tế nổi tiếng với các sản phẩm điện thoại thông minh và đồng hồ chế tác riêng, vừa công bố Bộ sưu tập Gold Collection dành cho dòng iPhone 17. Bộ sưu tập này bao gồm ba mẫu điện thoại siêu sang, được chế tác hoàn toàn từ vàng 18K, với giá khởi điểm từ 67.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) và sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế.

Bộ sưu tập Gold Collection cho iPhone 17 của Caviar

Mẫu Palmette, lấy cảm hứng từ những cây cọ của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và kiến trúc Art Deco, nổi bật với họa tiết lá cọ khắc trên vàng 18K. Hơn 100 viên kim cương được đính thủ công, cùng logo Apple nạm đá quý, tạo nên một sản phẩm phản ánh nét tinh tế phương Đông và vẻ đẹp kiến trúc thanh lịch. Giá khởi điểm cho phiên bản này là 72.500 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Phiên bản Palmette nổi bật với họa tiết lá cọ khắc trên vàng 18K

Phiên bản Bitcoin với biểu tượng tiền điện tử nổi bật ở trung tâm thân máy bằng vàng 18K. Các họa tiết mật mã trên khung máy tượng trưng cho sự giàu có và độc lập kỹ thuật số, kết hợp giữa biểu tượng tiền điện tử và độ chính xác của trang sức xa xỉ. Giá khởi điểm cho phiên bản này là 67.640 USD (khoảng 1,78 tỷ đồng), nhắm đến các nhà đầu tư tiền điện tử.

Phiên bản Bitcoin với biểu tượng tiền điện tử bằng vàng 18K

Mẫu Solar có bề mặt vàng bóng, thiết kế mô phỏng một thỏi vàng nguyên khối, với thân máy hoàn thiện nhẵn mịn và logo Apple nạm kim cương làm điểm nhấn. Caviar mô tả mẫu này là sự tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ và sức mạnh nguyên sơ của vàng, với giá khởi điểm là 71.070 USD (khoảng 1,87 tỷ đồng).

Mẫu Solar có thiết kế mô phỏng một thỏi vàng nguyên khối

Mỗi chiếc điện thoại được đóng gói trong hộp Supreme của Caviar, làm từ gỗ và da với các chi tiết mạ vàng, kèm theo giấy chứng nhận hàng chính hãng. Mỗi mẫu chỉ được sản xuất ba chiếc, khiến chúng trở thành một trong những mẫu smartphone hiếm và đắt đỏ bậc nhất trên thị trường.