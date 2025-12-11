Kính lỏng là gì mà đang khiến người dùng smartphone phát cuồng?

Khác với miếng dán truyền thống dễ xuất hiện bọt khí, bám bụi hoặc bong mép sau thời gian sử dụng, kính lỏng là dung dịch phủ nano được thoa trực tiếp lên bề mặt màn hình. Sau khi khô, lớp dung dịch tạo thành một lớp màng trong suốt, mỏng nhẹ nhưng có độ cứng cao, giúp hạn chế trầy xước và tăng khả năng chống thấm nước.

Nhiều điểm ưu việt mà kính lỏng mang lại khi so sánh với kính cường lực.

Hiện trên thị trường đã xuất hiện một số sản phẩm dạng này, được quảng bá có độ cứng tương đương 9H theo thang Mohs. Các nhà sản xuất cho biết lớp phủ có thể làm giảm dấu vân tay, chống bẩn và không ảnh hưởng đến độ nhạy cảm ứng hay chất lượng hiển thị.

Ưu điểm đáng chú ý của kính lỏng là quá trình thi công đơn giản. Người dùng chỉ cần vệ sinh sạch bề mặt, trải đều dung dịch và chờ khoảng 10 phút để lớp phủ khô bề mặt. Sau khoảng 30 phút, thiết bị có thể sử dụng bình thường, mặc dù các nhà sản xuất khuyến nghị để khô hoàn toàn qua đêm để đạt độ bền tối ưu.

So với kính cường lực, lớp phủ dạng lỏng tạo liên kết hóa học trực tiếp với bề mặt màn hình, giúp tăng độ bền và hạn chế tình trạng bong tróc. Tuy nhiên, nhược điểm là lớp phủ này khó loại bỏ hơn và có thể bị nứt nếu chịu lực va đập mạnh. Việc tháo bỏ thường cần tác động nhiệt để làm mềm lớp vật liệu.

Trải nghiệm người dùng sẽ hoàn hảo hơn với kính lỏng.

Với mức giá không quá cao và có chính sách bảo hành nhất định, kính lỏng đang trở thành lựa chọn được nhiều người quan tâm, đặc biệt với những ai muốn giữ nguyên trải nghiệm sử dụng nhưng vẫn tăng khả năng bảo vệ cho thiết bị.