Hệ điều hành Origin 6 tùy biến từ Android 16: Mới mẻ từ trong ra ngoài

Origin 6 không chỉ là bản cập nhật giao diện mà mọi thứ bên trong gần như đã thay đổi theo hướng liền mạch, tùy biến cao và tiện dụng cho các tác vụ thường ngày. Sau khoảng một tuần trải nghiệm Origin 6 trên mẫu smartphone Vivo V60, người viết đánh giá Origin 6 thật sự khác biệt so với những hệ điều hành khác vốn cũng được tạo ra dựa trên Android.

Origin 6 đã "cập bến" Vivo V60.

Giao diện chung

OriginOS 6 cho cảm giác đồng nhất ngay từ bộ khung giao diện. Những thay đổi như bo góc G2, font Vivo Sans tự điều chỉnh và thiết kế thẻ mới giúp các khu vực điều hướng, thông báo và ứng dụng hòa vào nhau tự nhiên hơn. Khi chuyển ứng dụng, độ trễ gần như rất khó nhận ra vì mượt và nịnh mắt. Ngay cả khi bật nhiều app nền, chuyển động vẫn trơn tru nhờ tối ưu về luồng xử lý khả năng hiển thị.

Từ thực tế sử dụng trên Vivo V60, người viết đánh giá OriginOS 6 xử lý hiệu ứng chuyển cảnh tinh tế hơn so với các bản OriginOS trước đây, dễ nhận ra ngay sau khi cập nhật thành công. Đặc biệt, hiệu ứng phóng to - thu nhỏ được căn theo tốc độ vuốt, cho cảm giác “rất thật” khi di chuyển giữa các khu vực. Cách sắp xếp các chi tiết nhỏ như biểu tượng hay menu nổi cũng gọn gàng, không gây rối mắt.

Giao diện tươi sáng, dễ nhìn của OriginOS 6.

Nhiều tùy chọn giao diện màn hình khóa.

Bên cạnh đó, hệ thống chủ đề của OriginOS 6 tiếp tục là điểm mạnh với khả năng tùy biến sâu. Trên V60, người dùng có thể phối màu, bộ icon, hình nền, font chữ và cả hiệu ứng chuyển cảnh theo một tông xuyên suốt. Khi đổi giao diện, hệ thống tự cân chỉnh màu bổ trợ, tránh hiện tượng lệch tông mà nhiều nền tảng khác hay gặp.

Màn hình chính dùng lưới 4x7 giúp tận dụng không gian hiển thị. Cơ chế Klotski cho phép ghép widget lớn vào màn hình mà vẫn cân bằng bố cục. Phiên bản OriginOS 6 lần này còn gợi ý ứng dụng theo thói quen và tách rõ danh mục để người dùng cài nhiều ứng dụng vẫn tìm được nhanh mà không cần nhớ vị trí đặt biểu tượng.

Vivo cũng khá đầu tư cho khóa màn hình, khi giờ đây đã trở thành một không gian sáng tạo riêng. Người dùng có thể chỉnh đồng hồ, chọn kiểu kim cổ điển, đổi màu, thậm chí kéo - thả vị trí đồng hồ bằng thao tác trực quan. Những ai thích phong cách tối giản sẽ có lựa chọn đồng hồ chữ, còn người thích sự cầu kỳ có thể dùng bộ mẫu chuyển động.

Trung tâm điều khiển và thông báo

Trung tâm điều khiển và Trung tâm thông báo được tách thành hai vùng độc lập: Vuốt từ góc phải sẽ mở điều khiển nhanh, vuốt từ góc trái xem thông báo.

Trung tâm thông báo "lột xác" cùng các tùy chỉnh cho Đảo Origin.

Trong đó, trung tâm điều khiển được làm lại với các nút lớn, dễ chạm, hỗ trợ kéo - thả để sắp xếp. Thanh âm lượng mở rộng cho phép điều chỉnh từng kênh, chuông, báo thức mà không phải vào cài đặt sâu. Những ai dùng tai nghe chắc hẳn sẽ thích tính năng chuyển nhanh đầu ra âm thanh ngay trong bảng điều khiển.

Còn các thông báo được gom nhóm bằng thẻ mới, thân thiện hơn khi phải xử lý nhiều tin nhắn, email hay cảnh báo ứng dụng. Hệ thống ưu tiên thông báo quan trọng lên đầu và tự thu gọn phần ít liên quan, giúp bản tin luôn sạch gọn, không bị tràn chữ.

Đảo Origin (gọi tắt là Đảo) là một trong những nâng cấp giá trị nhất trên Origin 6. Khi sao chép văn bản, mã OTP, địa chỉ hay ảnh, Đảo sẽ bật lên và gợi ý hành động phù hợp tùy nội dung. Chẳng hạn, nếu đang nghe nhạc, Đảo hiển thị điều khiển nhanh; nếu có cuộc gọi nhỡ, Đảo cho phép gọi lại hoặc gửi tin nhắn ngay mà không cần mở ứng dụng.

Đảo Origin.

Bộ công cụ tích hợp

Bộ Office

Bộ công cụ Office trên V60 là một hệ thống hoàn chỉnh, không còn là bộ đọc văn bản đơn thuần. Tính năng phản chiếu màn hình cho phép kéo - thả tệp giữa điện thoại và máy tính một cách liền mạch. Khi cần gửi ảnh dung lượng lớn, thử nghiệm V60 chạy Origin 6, việc truyền file không giới hạn nào và chất lượng vẫn được giữ nguyên. Các công cụ này có thể đồng bộ cùng máy tính qua phần mềm PC tại địa chỉ https://pc.vivoglobal.com/.

Đồng bộ smartphone và máy tính.

DocMaster

Công cụ này hỗ trợ chuyển đổi qua lại giữa PDF và Word/Excel/PPT, có thể chú thích trực tiếp. Với người làm nội dung hoặc sinh viên, khả năng quét tài liệu rồi chuyển thành tập tin Word có thể chỉnh sửa sẽ giúp tiết kiệm kha khá thời gian.

Quản lý tệp

Công cụ quản lý tệp có giao diện gọn và phân loại thông minh. Người dùng có thể nhanh chóng truy cập ảnh, video, các tập tin nén *.zip hoặc tài liệu mà không phải cuộn dài. Khi cần truy cập nhanh, khả năng ghim thư mục quan trọng trên Origin 6 sẽ phù hợp cho người hay làm việc với nhiều nhóm dữ liệu khác nhau.

Ghi chú

Ứng dụng Ghi chú được làm lại với thư mục nhiều cấp và khả năng trích xuất văn bản từ ảnh. Khi chụp tài liệu, bảng trắng hay trang vở, Origin 6 tự nhận dạng chữ và đưa vào ghi chú để người dùng chỉnh sửa. Tốc độ xử lý nhanh, đặc biệt khi thực hiện các thao tác không phụ thuộc Internet.

Trí tuệ nhân tạo (AI)

AI tích hợp sâu nhất trong Album, nơi người dùng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm từ ảnh cho tới video clip. Nổi bật phải kể đến như AI UHD giúp phục hồi ảnh cũ với độ chi tiết cao. Hay Magic Move tách chủ thể và tự bù nền tự nhiên. Ngoài ra, AI mở rộng ảnh cho phép thay đổi bố cục như ảnh chụp từ góc rộng hơn chỉ trong "nháy mắt".

Việc nhiều mô hình AI được tích hợp và có thể chạy trực tiếp trên máy giúp xử lý ảnh tức thì, không cần kết nối mạng. Chính vì người dùng không cần tải ảnh lên máy chủ nên sẽ giảm nguy cơ lộ dữ liệu. Những ai hay dùng điện thoại để chụp hóa đơn, hình sản phẩm hay ảnh gia đình sẽ đánh giá cao điểm này.

Nhiều công cụ chính sửa ảnh bằng AI.

Bảo mật

Không gian riêng tư trên OriginOS 6 đã tạo ra một môi trường biệt lập hoàn toàn. Người dùng có thể cài ứng dụng, lưu tệp và đặt khóa riêng, không lẫn với dữ liệu bên ngoài. Thực tế trải nghiệm cho thấy, các thông báo của vùng riêng tư đều bị ẩn, hạn chế việc lộ lọt nội dung nhạy cảm trước ánh mắt tò mò của người ngồi bên cạnh

OriginOS 6 còn bổ sung quyền "dữ liệu rỗng", tức ứng dụng vẫn hoạt động với quyền đã cho phép nhưng không thể truy cập dữ liệu thực, rất phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu quyền quá mức (chẳng hạn quyền truy cập danh bạ, nhật ký cụôc gọi, tin nhắn,...). Bên cạnh đó, hệ thống luôn theo dõi luồng truy cập camera/micro theo thời gian thực để cảnh báo ngay khi có hành vi bất thường.

"So găng" các OS khác

Ở góc nhìn tổng thể, OriginOS 6 giữ phong cách tối giản, linh hoạt và giàu tính tùy biến. So với One UI, OriginOS trông mỏng, phẳng hơn, ít khoảng trắng hơn và có chiều sâu chuyển động cao hơn. Bù lại, One UI vượt trội về thao tác một tay.

So với MIUI, OriginOS ăn điểm khi có triết lý thiết kế sạch hơn, đồng thời kiểm soát quyền riêng tư tốt hơn. Trong khi đó, MIUI mạnh về tính năng phong phú nhưng đôi lúc gây cảm giác nặng nề. Hay MagicOS hướng tới trải nghiệm gần PC hơn với cửa sổ mini, còn OriginOS nổi trội ở độ mượt giao diện và sự tinh tế của hoạt ảnh.

Còn với iOS, iOS giữ tính nhất quán cao và bảo mật mạnh, nhưng ít lựa chọn cá nhân hóa. Trong khi đó, OriginOS 6 có mức tùy biến vượt trội - từ màn hình khóa, widget, chủ đề đến hiệu ứng. Về độ mượt mà, iOS có lợi thế đồng bộ phần cứng – phần mềm, nhưng OriginOS 6 trên V60 đã thu hẹp đáng kể khoảng cách nhờ kiến trúc hiển thị mới.