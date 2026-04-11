Casio vừa khiến G-Shock “lột xác” theo cách ít ai ngờ

Các mẫu đồng hồ G-Shock mới được Casio công bố bao gồm GMA-P2100SR-1A, GMA-P2100SR-7A, GM-S2110SR-1A và GM-S2110SR-7A, kết hợp thiết kế nhỏ gọn với phong cách mùa hè và độ bền đặc trưng của G-Shock.

Các thành viên trong dòng G-Shock Summer Resort 2026 mới.

Một điểm nhấn trong thiết kế của các mẫu đồng hồ này là kính phủ lớp màng phân cực bằng phương pháp lắng đọng hơi. Lớp phủ này thay đổi màu sắc tùy thuộc vào góc nhìn, cho phép tạo ra hiệu ứng chuyển sắc độc đáo. Cụ thể, mẫu GMA-P2100SR-1A và GM-S2110SR-7A sử dụng kính màu xanh lá cây, trong khi GMA-P2100SR-7A và GM-S2110SR-1A có kính màu hồng. Mỗi sản phẩm có sự khác biệt nhỏ do quy trình phủ lớp, và khả năng hiển thị có thể thay đổi trong các điều kiện ánh sáng khác nhau.

Các mẫu GM-S2110SR được thiết kế với vỏ hình bát giác, viền bằng thép không gỉ mạ bạc. Dây đeo của GM-S2110SR-1A là dây nhựa màu xám đậm, trong khi GM-S2110SR-7A sử dụng dây nhựa màu trắng. Ngược lại, các mẫu GMA-P2100SR có vỏ tròn với viền và dây đeo bằng nhựa trong suốt, còn phiên bản -1A có màu đen và phiên bản -7A có màu trong suốt.

Những mẫu đồng hồ mới của Casio đều có kiểu dáng nhỏ gọn, phù hợp với cổ tay nhỏ. Kích thước vỏ đồng hồ là 46 x 40,2 x 11,2 mm, cùng trọng lượng 40 gram. Chất liệu bao gồm vỏ và viền bằng nhựa, dây đeo bằng nhựa, kính khoáng và khả năng chống sốc. Đồng hồ có khả năng chống nước lên đến 200 mét và sử dụng pin CR1025 với tuổi thọ ước tính khoảng 3 năm.

Các tính năng nổi bật của dòng sản phẩm G-Shock lần này bao gồm giờ thế giới với 31 múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược lên đến 24 giờ, năm báo thức hàng ngày và tín hiệu thời gian hàng giờ. Đồng hồ còn được trang bị đèn LED kép cho màn hình hiển thị kim và số, lịch tự động hoàn chỉnh đến năm 2099, tùy chọn tắt tiếng, độ chính xác ±15 giây mỗi tháng và định dạng giờ 12/24. Màn hình kết hợp giữa kim chỉ giờ truyền thống và bảng điều khiển kỹ thuật số, bao gồm tính năng dịch chuyển kim.

Tại Nhật Bản, mẫu GMA-P2100SR có giá 19.800 yên (khoảng 3,27 triệu đồng), trong khi các phiên bản GM-S2110SR có giá 30.250 yên (khoảng 5 triệu đồng). Sản phẩm dự kiến sẽ có mặt trên toàn cầu, tuy nhiên thời gian phát hành ngoài Nhật Bản vẫn chưa được xác nhận.