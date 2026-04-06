Đồng hồ Casio mới gây sốt với phong cách hoài cổ pha hiện đại

Dòng đồng hồ Casio mới bao gồm các biến thể AQ-240E-2A, AQ-240E-4A và AQ-240E-7A2. Tất cả đều mang thiết kế kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, lấy cảm hứng từ phong cách retro đang thu hút cộng đồng hiện nay.

Dòng AQ-240E có giá bán khoảng 1,58 triệu đồng.

AQ-240E có vỏ hình vuông bo tròn giúp làm mềm các cạnh sắc nhọn thường thấy trên các mẫu cũ hơn như AQ-230. Đồng hồ có vỏ đạt kích thước 40,9 x 35,8 x 8,1 mm, cùng trọng lượng 51 gram. Sản phẩm sử dụng vỏ và viền bằng nhựa mạ crôm, kết hợp với dây đeo bằng thép không gỉ có khóa điều chỉnh phù hợp với kích thước cổ tay từ 150 đến 205 mm.

Mỗi mẫu đồng hồ trong dòng AQ-240E đều có mặt số màu pastel (nhạt, dịu pha nhiều trắng). Cụ thể, biến thể 2A có mặt số màu xanh nhạt dạng tia nắng, biến thể 4A có tông màu cam mờ, trong khi biến thể 7A2 có mặt số màu trắng ngà. Bố cục mặt số nhất quán trên tất cả các phiên bản với hai kim chỉ giờ và phút analog, cùng màn hình hiển thị kỹ thuật số mỏng ở vị trí 6 giờ. Mặt số rộng với các vạch chỉ giờ mỏng và bố cục gọn gàng giúp dễ đọc.

Đồng hồ AQ-240E sử dụng mô-đun 5154 của Casio, với các tính năng nổi bật như hiển thị hai múi giờ, giờ thế giới, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, báo thức hàng ngày, tín hiệu thời gian hàng giờ và lịch tự động, bao gồm cả tháng Hai với 28 ngày.

Các biến thể màu sắc của dòng AQ-240E.

Đồng hồ hỗ trợ cả định dạng 12 giờ và 24 giờ, với màn hình kim hiển thị giờ và phút, trong khi màn hình kỹ thuật số hiển thị thời gian, giây, ngày và thứ. Độ chính xác của đồng hồ được đánh giá ở mức ±30 giây mỗi tháng.

AQ-240E sử dụng pin SR920W với tuổi thọ ước tính khoảng ba năm. Sản phẩm được trang bị mặt kính nhựa bảo vệ và có khả năng chống nước cơ bản, phù hợp cho sử dụng hàng ngày.

Thiết kế của AQ-240E tập trung vào sự kết hợp giữa phong cách hiện đại và cổ điển, với những đường cong mềm mại và tông màu ấm áp. Mặc dù giá bán chưa được chính thức xác nhận, thông tin trước đó cho thấy mức giá dự kiến khoảng 60 USD (1,58 triệu đồng) tương đương với các mẫu AQ-240E hiện có.