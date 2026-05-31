Hơn 45 triệu vụ tấn công mạng theo cách quen thuộc, Việt Nam là điểm nóng

Trong năm 2025, các doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á phải đối mặt với áp lực an ninh mạng leo thang khi tội phạm mạng liên tục sử dụng hai phương thức là khai thác lỗ hổng phần mềm và tấn công các cổng kết nối từ xa. Các số liệu thống kê từ Kaspersky cho thấy sự dịch chuyển sang môi trường làm việc từ xa đang biến các cấu hình hệ thống lỗi thành "mồi ngon" cho tin tặc.

Hơn 35 triệu cuộc tấn công nhắm vào lối vào từ xa (RDP)

Giao thức điều khiển từ xa (RDP) – một công cụ vốn được dùng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản trị máy tính Windows từ xa – hiện là đích nhắm hàng đầu của các chiến dịch dò quét mật khẩu và đánh cắp thông tin đăng nhập. Toàn khu vực Đông Nam Á ghi nhận tới 35.294.431 vụ tấn công qua con đường này.

Việt Nam đứng đầu khu vực về số vụ tấn công RDP với hơn 11,4 triệu sự cố. Indonesia bám sát ngay sau với hơn 10,5 triệu vụ, và Thái Lan đứng thứ ba với hơn 7,5 triệu vụ. Các chuyên gia lưu ý rằng Thái Lan cũng là thị trường duy nhất có số vụ tấn công RDP tăng vọt so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu chi tiết về hai hình thức tấn công mạng tại Đông Nam Á năm 2025

Cảnh báo lỗ hổng ẩn trên phần mềm chưa vá

Bên cạnh RDP, hình thức khai thác lỗ hổng phần cứng và hệ điều hành (Exploit) cũng ghi nhận hơn 2,3 triệu trường hợp trên toàn khu vực. Tin tặc lợi dụng các lỗi phần mềm chưa được cập nhật bản vá trên trình duyệt web hoặc máy chủ để đột nhập trái phép. Ở mảng này, Indonesia có số vụ cao nhất (hơn 932.000 vụ), trong khi Malaysia là điểm nóng đáng chú ý khi chứng kiến mức tăng trưởng đột biến lên tới 40%.

Việc xâm nhập thông qua hai con đường này cho phép kẻ tấn công ẩn mình, can thiệp sâu vào mạng nội bộ của doanh nghiệp và mở rộng phạm vi phá hoại trên quy mô lớn.

Để tự bảo vệ, các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp không nên công khai các dịch vụ RDP trực tiếp lên mạng Internet công cộng trừ khi thực sự cần thiết, đồng thời bắt buộc sử dụng mật khẩu mạnh. Thói quen cập nhật bản vá phần mềm định kỳ và lưu trữ các bản sao lưu dữ liệu độc lập hoàn toàn với mạng nội bộ là những bước then chốt để ứng phó khi sự cố xảy ra.