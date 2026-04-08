Casio tung mẫu đồng hồ G-Shock nhẹ hơn, linh hoạt hơn nhưng vẫn “nồi đồng cối đá”

Mỗi chiếc đồng hồ trong dòng sản phẩm G-Shock DW5600MNC của Casio được bán với giá 165 USD (khoảng 4,35 triệu đồng) và hiện đã có thể đặt hàng trực tuyến trên trang web Casio tại Mỹ.

Ba lựa chọn phiên bản của dòng G-Shock DW5600MNC.

Dòng G-Shock DW5600MNC bao gồm ba phiên bản màu sắc khác nhau. Phiên bản DW-5600MNC-1 có màu đen tuyền với thiết kế đơn sắc. Phiên bản DW-5600MNC-7A8 nổi bật với màu xám nhạt và điểm nhấn màu vàng neon mang đến vẻ ngoài tươi mới. Trong khi đó, phiên bản DW-5600MNC-8A2 mang phong cách thể thao với nền xám và các điểm nhấn màu xanh navy, cam và vàng.

Đặc biệt, dòng đồng hồ DW5600MNC được trang bị dây đeo bằng vải polyester có khả năng co giãn lên đến 2,7 lần kích thước ban đầu đảm bảo sự thoải mái tối ưu cho người sử dụng. Hệ thống khóa từ Fidlock kết hợp giữa nam châm và cơ chế khóa cơ học giúp việc đeo và tháo đồng hồ trở nên dễ dàng và nhanh chóng ngay cả khi chỉ sử dụng một tay.

Casio cũng đã tích hợp nhựa sinh học vào các bộ phận quan trọng của vành đồng hồ giúp giảm thiểu tác động đến môi trường so với nhựa truyền thống, đồng thời vẫn giữ được độ bền nổi tiếng của dòng G-Shock. Các mẫu DW5600MNC có khả năng chống sốc và chống nước ở độ sâu lên đến 200 mét.

Dây đeo đồng hồ được làm từ nhựa sinh học đảm bảo an toàn với môi trường.

Ngoài ra, đồng hồ DW5600MNC vẫn giữ nguyên các tính năng bền bỉ đặc trưng của G-Shock, bao gồm đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, bộ đếm ngược 24 giờ, báo thức đa chức năng, đèn nền LED Super Illuminator và lịch tự động chính xác đến năm 2099. Casio cam kết mẫu đồng hồ này cung cấp tuổi thọ pin lên đến 5 năm với pin CR2016.

Với kích thước nhỏ gọn 48,9 x 42,8 x 13,4 mm và trọng lượng chỉ 53 gram, đồng hồ DW5600MNC phù hợp với cổ tay có chu vi từ 145 đến 215 mm mang đến sự tiện lợi và phong cách cho người sử dụng.