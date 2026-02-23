Casio ra mắt “quái thú lì đòn” G-Shock Mudmaster GG-B100X

Dòng đồng hồ G-Shock Mudmaster GG-B100X bao gồm các phiên bản GG-B100X-1A, GG-B100X-1A3 và GG-B100X-1A9. Đây là một phần trong dòng sản phẩm GG-B100X, với tổng cộng 5 phiên bản được công bố vào tháng 2/2025.

Dòng Mudmaster GG-B100X có ba phiên bản khác nhau.

Dòng đồng hồ Mudmaster được Casio thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, như đội cứu hộ và kiểm lâm. Với vỏ được làm bằng nhựa gia cường sợi carbon, đồng hồ không chỉ chống va đập mà còn khá nhẹ nhàng. Vòng bezel được làm từ ba lớp nhựa cao cấp kết hợp với các chi tiết sợi carbon, trong khi các nút bấm kín và bộ lọc bùn giúp ngăn bụi và bùn xâm nhập.

Mặt sau đồng hồ được làm bằng vỏ bằng thép không gỉ và nắp lưng sử dụng nhựa gia cường sợi thủy tinh giúp đảm bảo độ bền tối ưu. Thiết kế của đồng hồ lấy cảm hứng từ bình xăng gắn trên xe địa hình, trong khi các thành phần chính của vỏ và dây đeo được làm từ nhựa sinh học.

Các mẫu đồng hồ Mudmaster được trang bị hệ thống cảm biến 4 chức năng, bao gồm la bàn kỹ thuật số, máy đo độ cao/áp suất khí quyển, nhiệt kế và máy đo bước chân. Hệ thống này giúp theo dõi sự thay đổi của môi trường và ghi lại các hoạt động trong các nhiệm vụ ngoài trời. Công nghệ Bluetooth cho phép đồng hồ kết nối với smartphone và tự cài đặt thời gian thông qua ứng dụng G-SHOCK.

Casio hiện mới chỉ bán ba phiên bản của dòng Mudmaster GG-B100X.

Chức năng Mission Log tự động ghi lại dữ liệu độ cao và lộ trình từ điện thoại, trong khi tính năng Super Illuminator với đèn LED kép tự động giúp dễ dàng quan sát trong bóng tối. Phiên bản GG-B100XM-1A có viền bằng thép không gỉ màu bạc với lớp hoàn thiện mờ giúp chống trầy xước và giảm phản xạ ánh sáng.

Ba mẫu đồng hồ này hiện đã có mặt tại cửa hàng trực tuyến của Casio tại Anh với giá 349 bảng (12,22 triệu đồng) mỗi chiếc. Tại các nước thuộc EU, các phiên bản GG-B100X-1A và GG-B100X-1A3 sẽ được bán lẻ với giá từ 399 EUR (12,2 triệu đồng) đến 419 EUR (12,8 triệu đồng). Hai mẫu còn lại, GG-B100XM-1A và GG-B100XMB-1A, dự kiến sẽ sớm có mặt tại Anh.