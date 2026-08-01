Nghiên cứu mới hé lộ điều bất ngờ về mức độ hài lòng của chủ xe điện

Cuộc khảo sát sự hài lòng của người tiêu dùng gần đây cho thấy các mẫu xe điện chạy bằng pin đã ghi nhận mức độ “ưa thích” cao nhất trong năm qua, củng cố thêm lợi thế của chúng so với các phương tiện truyền thống.

Khách hàng "mê" xe điện sau khi lái được một thời gian.

Nghiên cứu APEAL 2026 của JD Power tại Mỹ cho biết, xe điện chạy bằng pin đã tăng 22% về chỉ số hài lòng, đánh dấu mức tăng đột biến hằng năm lớn nhất trong tất cả các loại hệ thống truyền động. JD Power cho biết: “Điểm số chỉ số APEAL đã được cải thiện trên mọi loại hệ thống truyền động trong năm nay. Xe điện (BEV) vượt trội hơn xe sử dụng động cơ đốt trong ở hầu hết mọi hạng mục, với lợi thế lớn nhất ở sự hài lòng về hệ thống truyền động”.

Được biết, chỉ số APEAL tập trung vào cảm nhận của chủ sở hữu sau 90 ngày sử dụng xe mới, bao gồm các yếu tố như sự thoải mái, kiểu dáng, khả năng tăng tốc và sự hứng thú. Năm nay, JD Power đã thu thập phản hồi từ 78.514 chủ sở hữu xe mới đời 2026, với nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 5/2026.

Kết quả nghiên cứu cho thấy trải nghiệm lái xe điện không chỉ mang lại cảm giác hài lòng về tác động môi trường tích cực mà còn về hiệu suất vận hành. Sở hữu ô tô là một trong những khoản chi tiêu lớn của nhiều hộ gia đình, và nếu người lái hài lòng với chiếc xe, họ có khả năng giữ xe lâu hơn và mua xe tương tự trong tương lai.

Ngoài ra, xe điện còn mang lại lợi ích tài chính thiết thực. Chúng có thể giảm chi phí nhiên liệu, đặc biệt cho những người có thể sạc tại nhà, đồng thời giúp tránh các chi phí bảo trì như thay dầu nhớt. Khoản tiết kiệm này có thể tích lũy theo thời gian, phụ thuộc vào giá xăng, giá điện và quãng đường di chuyển.

Chi phí cho việc vận hành xe điện thấp hơn nhiều so với xe xăng.

Khi ngày càng nhiều người lái xe trải nghiệm thực tế với xe điện, mức độ hài lòng cũng có xu hướng tăng lên. Để có quyết định mua xe thông minh, người tiêu dùng nên gạt bỏ những quan niệm lỗi thời về xe điện. Lái thử xe không chỉ giúp đánh giá giá niêm yết mà còn về chất lượng vận hành, khả năng tăng tốc và sự tiện lợi.

Việc so sánh tổng chi phí sở hữu cũng rất quan trọng, giúp người tiêu dùng nhận ra những khoản tiết kiệm dài hạn thay vì chỉ tập trung vào khoản thanh toán hằng tháng. Chi phí sạc điện, nhu cầu bảo trì, giá bảo hiểm và các ưu đãi có thể ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

Phản hồi từ người sở hữu xe điện có thể là nguồn thông tin quý giá cho những ai chưa sẵn sàng mua. Các nghiên cứu như APEAL cho thấy hàng nghìn người lái xe đã có những trải nghiệm tích cực và hài lòng với chiếc xe mới của họ. JD Power nhấn mạnh rằng nghiên cứu này đo lường “sự gắn bó về mặt cảm xúc và mức độ hào hứng của chủ sở hữu đối với chiếc xe mới của họ”.