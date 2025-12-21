Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá tủ lạnh Panasonic Inverter tháng 12: Giảm tối đa 8 triệu đồng, nhiều ưu đãi

Sự kiện: Tủ lạnh

Vào cuối năm, nhiều mẫu tủ lạnh Panasonic đang được giảm giá nhẹ, đi kèm nhiều phần quà hấp dẫn của các đơn vị phân phối.

Cuối năm luôn là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc kỹ lưỡng việc nâng cấp các thiết bị gia dụng và tủ lạnh Panasonic Inverter đang mang đến một lợi thế rõ rệt cho người mua trong tháng 12 này. Khi giá bán được điều chỉnh giảm tối đa tới 8 triệu đồng, người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mà còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ bảo quản thực phẩm cao cấp vốn chỉ xuất hiện ở phân khúc giá cao. Đây được xem là thời điểm “mua một lần, dùng lâu dài” đúng nghĩa với nhiều gia đình Việt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lợi ích đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Với mức giảm sâu, nhiều mẫu tủ lạnh Panasonic Inverter dung tích lớn nay có giá ngang với các dòng phổ thông, giúp gia đình dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp mà không phải đánh đổi về chất lượng.

Quan trọng hơn, lợi ích này còn kéo dài trong suốt quá trình sử dụng nhờ động cơ Inverter tiết kiệm điện, giúp giảm đáng kể tiền điện hàng tháng – yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh yếu tố giá, người dùng còn hưởng lợi từ khả năng bảo quản thực phẩm tốt hơn và an toàn hơn. Các công nghệ như làm lạnh đa chiều, kiểm soát nhiệt độ ổn định và kháng khuẩn khử mùi giúp thực phẩm tươi lâu, hạn chế lãng phí và giảm số lần đi chợ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong dịp cuối năm khi nhu cầu tích trữ thực phẩm phục vụ lễ Tết tăng mạnh.

Bảng giá tủ lạnh Panasonic Inverter tháng 12/2025:

Tên tủ lạnh Panasonic Inverter

 Dung tích

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BA190PPVN

170 lít

 6.27

5.57

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BA229PKVN

188 lít

 6.94 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV261APSV

234 lít

 8.21 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-SP275CPAV

251 lít

8.9

8.27

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV301GVKV

265 lít

 10.67 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV301VGMV

268 lít

 10.77 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL351GVKV

326 lít

 13.42

12.4

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV281BGMV

255 lít

 12.44 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL351VGMV

326 lít

 12.51 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL381GVKV

366 lít

 14.19

13.28

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TX461GPKV

405 lít

 13.76

13.41

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL381VGMV

366 lít

 13.49 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BC361VGMV

325 lít

14.86

14.34

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV331WGKV

300 lít

 16.02

15.84

Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV361WGKV

325 lít

 17.48

15.99

Tủ lạnh Panasonic Inverter Multi Door NR-YW590XJKV

545 lít

 44.89

39.41

Tủ lạnh Panasonic Inverter Multi Door PRIME+ Edition NR-YW590YMMV

540 lít

 53.09

45.07

Tủ lạnh Panasonic Inverter PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV

621 lít

 98.17 -

Tủ lạnh Panasonic Inverter PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV

650 lít

 117.8 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 20/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 12: Giảm tới 11 triệu đồng
Giá tủ lạnh Samsung Inverter tháng 12: Giảm tới 11 triệu đồng

Cuối năm là dịp phù hợp để các gia đình nâng cấp nội thất với nhiều mức giá ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/12/2025 13:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tủ lạnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN