Giá tủ lạnh Panasonic Inverter tháng 12: Giảm tối đa 8 triệu đồng, nhiều ưu đãi
Vào cuối năm, nhiều mẫu tủ lạnh Panasonic đang được giảm giá nhẹ, đi kèm nhiều phần quà hấp dẫn của các đơn vị phân phối.
Cuối năm luôn là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc kỹ lưỡng việc nâng cấp các thiết bị gia dụng và tủ lạnh Panasonic Inverter đang mang đến một lợi thế rõ rệt cho người mua trong tháng 12 này. Khi giá bán được điều chỉnh giảm tối đa tới 8 triệu đồng, người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mà còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ bảo quản thực phẩm cao cấp vốn chỉ xuất hiện ở phân khúc giá cao. Đây được xem là thời điểm “mua một lần, dùng lâu dài” đúng nghĩa với nhiều gia đình Việt.
Lợi ích đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Với mức giảm sâu, nhiều mẫu tủ lạnh Panasonic Inverter dung tích lớn nay có giá ngang với các dòng phổ thông, giúp gia đình dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp mà không phải đánh đổi về chất lượng.
Quan trọng hơn, lợi ích này còn kéo dài trong suốt quá trình sử dụng nhờ động cơ Inverter tiết kiệm điện, giúp giảm đáng kể tiền điện hàng tháng – yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.
Bên cạnh yếu tố giá, người dùng còn hưởng lợi từ khả năng bảo quản thực phẩm tốt hơn và an toàn hơn. Các công nghệ như làm lạnh đa chiều, kiểm soát nhiệt độ ổn định và kháng khuẩn khử mùi giúp thực phẩm tươi lâu, hạn chế lãng phí và giảm số lần đi chợ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong dịp cuối năm khi nhu cầu tích trữ thực phẩm phục vụ lễ Tết tăng mạnh.
Bảng giá tủ lạnh Panasonic Inverter tháng 12/2025:
|
Tên tủ lạnh Panasonic Inverter
|Dung tích
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BA190PPVN
|
170 lít
|6.27
|
5.57
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BA229PKVN
|
188 lít
|6.94
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV261APSV
|
234 lít
|8.21
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-SP275CPAV
|
251 lít
|
8.9
|
8.27
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV301GVKV
|
265 lít
|10.67
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV301VGMV
|
268 lít
|10.77
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL351GVKV
|
326 lít
|13.42
|
12.4
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV281BGMV
|
255 lít
|12.44
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL351VGMV
|
326 lít
|12.51
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL381GVKV
|
366 lít
|14.19
|
13.28
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TX461GPKV
|
405 lít
|13.76
|
13.41
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL381VGMV
|
366 lít
|13.49
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BC361VGMV
|
325 lít
|
14.86
|
14.34
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV331WGKV
|
300 lít
|16.02
|
15.84
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV361WGKV
|
325 lít
|17.48
|
15.99
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter Multi Door NR-YW590XJKV
|
545 lít
|44.89
|
39.41
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter Multi Door PRIME+ Edition NR-YW590YMMV
|
540 lít
|53.09
|
45.07
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV
|
621 lít
|98.17
|-
|
Tủ lạnh Panasonic Inverter PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV
|
650 lít
|117.8
|-
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 20/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Cuối năm là dịp phù hợp để các gia đình nâng cấp nội thất với nhiều mức giá ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn.
Nguồn: [Link nguồn]-21/12/2025 13:50 PM (GMT+7)