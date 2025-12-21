Giá tủ lạnh Panasonic Inverter tháng 12: Giảm tối đa 8 triệu đồng, nhiều ưu đãi

Cuối năm luôn là thời điểm người tiêu dùng cân nhắc kỹ lưỡng việc nâng cấp các thiết bị gia dụng và tủ lạnh Panasonic Inverter đang mang đến một lợi thế rõ rệt cho người mua trong tháng 12 này. Khi giá bán được điều chỉnh giảm tối đa tới 8 triệu đồng, người tiêu dùng không chỉ tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể mà còn có cơ hội tiếp cận những công nghệ bảo quản thực phẩm cao cấp vốn chỉ xuất hiện ở phân khúc giá cao. Đây được xem là thời điểm “mua một lần, dùng lâu dài” đúng nghĩa với nhiều gia đình Việt.

Ảnh minh họa.

Lợi ích đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Với mức giảm sâu, nhiều mẫu tủ lạnh Panasonic Inverter dung tích lớn nay có giá ngang với các dòng phổ thông, giúp gia đình dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp mà không phải đánh đổi về chất lượng.

Quan trọng hơn, lợi ích này còn kéo dài trong suốt quá trình sử dụng nhờ động cơ Inverter tiết kiệm điện, giúp giảm đáng kể tiền điện hàng tháng – yếu tố được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh yếu tố giá, người dùng còn hưởng lợi từ khả năng bảo quản thực phẩm tốt hơn và an toàn hơn. Các công nghệ như làm lạnh đa chiều, kiểm soát nhiệt độ ổn định và kháng khuẩn khử mùi giúp thực phẩm tươi lâu, hạn chế lãng phí và giảm số lần đi chợ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong dịp cuối năm khi nhu cầu tích trữ thực phẩm phục vụ lễ Tết tăng mạnh.

Bảng giá tủ lạnh Panasonic Inverter tháng 12/2025:

Tên tủ lạnh Panasonic Inverter Dung tích Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BA190PPVN 170 lít 6.27 5.57 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BA229PKVN 188 lít 6.94 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV261APSV 234 lít 8.21 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-SP275CPAV 251 lít 8.9 8.27 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV301GVKV 265 lít 10.67 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TV301VGMV 268 lít 10.77 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL351GVKV 326 lít 13.42 12.4 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV281BGMV 255 lít 12.44 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL351VGMV 326 lít 12.51 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL381GVKV 366 lít 14.19 13.28 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TX461GPKV 405 lít 13.76 13.41 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-TL381VGMV 366 lít 13.49 - Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BC361VGMV 325 lít 14.86 14.34 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV331WGKV 300 lít 16.02 15.84 Tủ lạnh Panasonic Inverter NR-BV361WGKV 325 lít 17.48 15.99 Tủ lạnh Panasonic Inverter Multi Door NR-YW590XJKV 545 lít 44.89 39.41 Tủ lạnh Panasonic Inverter Multi Door PRIME+ Edition NR-YW590YMMV 540 lít 53.09 45.07 Tủ lạnh Panasonic Inverter PRIME+ Edition Multi Door NR-XY680YMMV 621 lít 98.17 - Tủ lạnh Panasonic Inverter PRIME+ Edition Multi Door NR-WY720ZMMV 650 lít 117.8 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 20/12, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.