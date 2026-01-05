Các mẫu G-Shock lâu năm được Casio nâng cấp phần quan trọng nhất

Những cải tiến này áp dụng cho một số mẫu đồng hồ đã có mặt trên thị trường từ lâu, bao gồm GW-6900, GW-2310, DW-5900 và GX-56. Chúng vẫn giữ nguyên thiết kế và tính năng đặc trưng, nhưng giờ đây được cải thiện về độ sáng và tuổi thọ nhờ hệ thống đèn LED mới.

GW-6900U-1JF là sản phẩm nổi bật trong đợt nâng cấp này khi duy trì khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, thiết kế chống sốc, sạc năng lượng mặt trời Tough Solar và đồng bộ múi giờ Multi-Band 6 của phiên bản gốc, nhưng được nâng cấp lên mô-đun 3547. Đèn nền LED mới thay thế hệ thống EL trên mẫu năm 2009 giúp tăng thời gian hoạt động không cần sạc lên đến 10 tháng.

GW-6900U-1JF.

Dòng GW-2310 cũng được cập nhật với các mẫu GW-2310U-1JF và GW-2310UFB-1JF. Cả hai mẫu này vẫn giữ nguyên viền thép không gỉ và các tính năng cốt lõi như giờ thế giới, đồng hồ bấm giờ và lịch tự động, đồng thời sử dụng mô-đun 3537 với đèn nền LED độ sáng cao. Phiên bản UFB có màn hình LCD đảo ngược, tạo vẻ ngoài kín đáo hơn.

GW-2310U-1JF và GW-2310UFB-1JF.

Các mẫu DW-5900U-1JF và DW-5900UBB-1JF cũng được trang bị đèn LED. Những chiếc đồng hồ này vẫn giữ nguyên màn hình hiển thị Triple Graph từ mẫu DW-5900 năm 1992 và sử dụng mô-đun 3536 mới, với tuổi thọ pin tăng gấp đôi lên 10 năm so với các mẫu trước đó. Thiết kế vẫn không thay đổi, duy trì bố cục cổ điển với các mặt số phụ và biểu tượng trạng thái chuyển động.

DW-5900U-1JF và DW-5900UBB-1JF.

Cuối cùng, dòng GX-56 cũng được làm mới với mẫu GX-56UBB-1JF. Mẫu đồng hồ cỡ lớn, bền bỉ này giờ đây được trang bị đèn nền LED thông qua mô-đun 3545 nâng cấp, vẫn hỗ trợ sạc năng lượng mặt trời Tough Solar và khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét.

Các mẫu DW-5900U-1JF và DW-5900UBB-1JF có giá 14.300 yên (khoảng 2,4 triệu đồng). Mẫu GW-2310U-1JF và GW-2310UFB-1JF có giá 22.000 yên (khoảng 3,69 triệu đồng). Mẫu GX-56UBB-1JF có giá niêm yết là 23.100 yên (khoảng 3,87 triệu đồng), trong khi mẫu GW-6900U-1JF có giá 24.200 yên (khoảng 4 triệu đồng). Tất cả các mẫu dự kiến sẽ được bán tại Nhật Bản trong tháng này và phân phối toàn cầu trong những tuần tới. Casio sẽ tiếp tục cung cấp các phiên bản có đèn nền EL trong thời gian này.