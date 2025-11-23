Top đồng hồ Casio tầm giá dưới 5 triệu đồng đáng mua năm 2025

Năm 2025, thương hiệu đồng hồ Casio tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường với hàng loạt mẫu mới, nổi bật với thiết kế tinh tế, chất liệu cao cấp và tính năng hiện đại, nhưng vẫn giữ mức giá dễ tiếp cận. Dù bạn là nam giới yêu thích sự lịch lãm, phái đẹp cá tính hay chỉ đơn giản là tìm kiếm một chiếc đồng hồ cổ điển unisex, Casio đều có những lựa chọn đáng giá. Dưới đây là những mẫu đồng hồ Casio mới đáng mua trong năm 2025 mà bạn có thể chưa biết.

Dòng đồng hồ tiêu chuẩn Casio MTP dành cho nam giới

Dòng MTP luôn là lựa chọn hàng đầu cho nam giới nhờ sự tối giản, bền bỉ và giá cả hợp lý. Mẫu Casio MTP-E510D-2A2VDF (3,24 triệu đồng) với mặt số xanh dương gradient bắt mắt, vỏ và dây thép không gỉ, chống nước 50m, cùng kim dạ quang rõ nét. Với thiết kế mỏng chỉ 8.2mm, mẫu đồng hồ này rất ôm tay, phù hợp cho cả công sở lẫn dạo phố, mang đến vẻ ngoài sang trọng ngang ngửa đồng hồ Thụy Sĩ giá chục triệu.

Mẫu Casio MTP-B145SG-7AVDF (2,64 triệu đồng) là phiên bản dây lưới mạ vàng hồng kết hợp với mặt trắng sạch sẽ, tạo cảm giác sang trọng hiếm có trong phân khúc dưới 3 triệu đồng. Tính năng ngày kép, kính khoáng cứng và độ hoàn thiện cao cấp khiến mẫu này trở thành "viên ngọc ẩn" cho những ai yêu thích phong cách vintage hiện đại.

Dòng đồng hồ cổ điển Casio AQ Unisex dành cho mọi người

Dòng AQ là biểu tượng của sự hoài cổ, phù hợp cho cả nam và nữ nhờ kích thước nhỏ gọn. Mẫu Casio AQ-230EGL-9ADF (2,35 triệu đồng) là bản nâng cấp năm 2025 với dây thép vàng champagne và mặt số ánh kim tuyến lung linh. Vẫn giữ thiết kế analog-digital kinh điển, mẫu đồng hồ này có tính năng báo thức, bấm giờ và lịch vạn niên, cùng lớp phủ cao cấp chống xước tốt hơn, rất hợp với các bạn trẻ yêu thích phong cách retro.

Mẫu Casio AQ-240E-7ADF (2,26 triệu đồng) với dây thép bạc cổ điển và mặt trắng đơn giản mang đến sự thanh lịch. Với kích thước chỉ 38mm, mẫu đồng hồ này rất nhẹ, phù hợp cho cả cổ tay nhỏ của nữ giới, là lựa chọn số 1 cho những ai tìm kiếm một chiếc đồng hồ unisex giá rẻ nhưng chất lượng.

Đồng hồ ghi thời gian tiêu chuẩn Casio EFB-730D dành cho nam giới

Dòng Edifice luôn dành cho những quý ông yêu công nghệ. Mẫu Casio Edifice EFB-730D-2BVUDF (4,94 triệu đồng) là mẫu chronograph 6 kim mới với mặt xanh navy tuyệt đẹp, kính sapphire chống xước, chống nước 100m và dây thép chắc chắn. Tính năng bấm giờ 1/1000 giây, world time và đèn LED siêu sáng. Dù thuộc phân khúc trung cấp, chất lượng hoàn thiện của mẫu đồng hồ này ngang tầm cao cấp, rất đáng giá cho dân văn phòng hoặc doanh nhân trẻ.

Đồng hồ Casio G-Shock GMA-P2110 dành cho các cô nàng cá tính

G-Shock không còn chỉ dành cho nam giới! Dòng GMA-P2100 series với kích thước nhỏ hơn đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng nữ. Mẫu Casio GMA-P2110-7ADR (4,24 triệu đồng) màu trắng sữa tone-sur-tone cực trendy, với kích thước chỉ 42.6mm, nhẹ và ôm tay nữ hoàn hảo. Mẫu đồng hồ này có khả năng chống sốc, chống nước 200m, đèn LED, world time và bấm giờ, đầy đủ tính năng như "anh em" GA-2100 nhưng với thiết kế tối giản, dễ dàng phối đồ.