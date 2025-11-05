Casio ra mắt đồng hồ G-Shock vỏ titan hoạ tiết phượng hoàng và ngọc lục bảo

Casio vừa giới thiệu mẫu đồng hồ G-Shock MRG-B2000KT-3A, một sản phẩm phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác kiếm truyền thống của Nhật Bản. Chỉ có 800 chiếc đồng hồ này được sản xuất và bán ra trên toàn cầu, mỗi chiếc đều được chạm khắc tinh xảo bởi bậc thầy kim loại Masao Kobayashi.

Thiết kế của MRG-B2000KT-3A được lấy cảm hứng từ tsuba, bộ phận bảo vệ giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm, nổi bật với chức năng bảo vệ và trang trí. Vành bezel của đồng hồ được chạm khắc hình phượng hoàng bằng kỹ thuật Shishi-Aibori, biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng. Vành bezel được làm từ titan với lớp phủ DLC màu xanh lá cây, mô phỏng màu sắc của thép rèn truyền thống.

Bốn viên ngọc lục bảo, tượng trưng cho trí tuệ và sức mạnh tâm linh, được đính vào ốc vít trên vành bezel, tạo điểm nhấn nổi bật. Vỏ đồng hồ mang họa tiết “nie”, thường thấy trên những thanh kiếm được tôi luyện, được chế tác từ titan nguyên chất và phủ lớp AIP màu nâu để tăng độ bền.

Mặt số của đồng hồ được hoàn thiện với hiệu ứng chuyển màu từ đỏ sang cam, cùng với thiết kế hình lông vũ mũi tên, gợi nhớ đến bùa hộ mệnh hamaya. Dây đeo cao su Durasoft flo màu xanh lá cây đậm không chỉ bền bỉ mà còn mềm mại, chống phai màu và mài mòn, với họa tiết mai rùa Bishamon, biểu tượng sức mạnh của Nhật Bản.

MRG-B2000KT-3A có khả năng chống nước lên đến 20 bar, kết nối Bluetooth để tự động điều chỉnh giờ, sạc bằng năng lượng mặt trời và điều khiển vô tuyến đa băng tần tương thích với nhiều khu vực trên thế giới. Các chức năng khác bao gồm đèn LED Super Illuminator, giờ thế giới cho 300 thành phố, đồng hồ bấm giờ, hẹn giờ và báo thức.

Chiếc đồng hồ có kích thước 54,7 x 49,8 x 16,9 mm, nặng 138 g và sử dụng mặt kính sapphire chống phản quang. Vỏ và vành đồng hồ được làm bằng titan, trong khi núm vặn có cấu trúc khóa vít. Đồng hồ duy trì độ chính xác trung bình hàng tháng là ±15 giây khi không kết nối với sóng radio hoặc Bluetooth.

G-Shock MRG-B2000KT-3A sẽ chính thức được bán tại Nhật Bản vào tháng 11 với giá 935.000 Yên (khoảng 159,8 triệu đồng). Mỗi chiếc đồng hồ sẽ được đánh số sê-ri và đi kèm với một gói phiên bản đặc biệt. Casio dự kiến sẽ ra mắt mẫu đồng hồ này tại các khu vực khác trong thời gian tới.