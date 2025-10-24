Casio ra mắt đồng hồ G-Shock cỡ ngón tay khiến fan sửng sốt

Với trọng lượng chỉ 6 gram và kích thước chỉ bằng 1/10 so với phiên bản gốc, G-Shock Nano đủ nhỏ để đeo trên ngón tay. Nhưng điều khiến người hâm mộ sửng sốt chính là dù có kích thước nhỏ gọn, sản phẩm vẫn tích hợp đầy đủ các tính năng nổi bật của dòng G-Shock, bao gồm khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét, chống sốc và nhiều chức năng hiển thị giờ.

G-Shock Nano đủ nhỏ để đeo trên ngón tay.

G-Shock Nano sẽ chính thức có mặt tại Nhật Bản từ tháng 11/2025 với mức giá 14.300 yên, tương đương khoảng 2,47 triệu đồng. Tại châu Âu, sản phẩm sẽ được phân phối độc quyền qua các trang web khu vực của Casio, dành riêng cho các thành viên Casio ID. Khách hàng ở các thị trường như Pháp, Hà Lan và Đức có thể đăng ký trực tuyến để tham gia mua sớm. Hiện tại, Casio vẫn chưa công bố ngày phát hành hoặc giá bán của đồng hồ cho thị trường Mỹ và các quốc gia khác.

G-Shock Nano có kích thước vỏ máy 23,4 x 20 x 7,5 mm và dây đeo có thể điều chỉnh từ 48 mm đến 82 mm. Vỏ và dây đeo được làm từ nhựa sinh khối, thể hiện cam kết của Casio trong việc thúc đẩy sản xuất bền vững. Thiết kế của vành bezel, nút bấm bên hông và khóa thép không gỉ được mô phỏng gần giống với phiên bản DW-5600 đầy đủ.

Đồng hồ có giá khoảng 2,47 triệu đồng.

Màn hình kỹ thuật số hỗ trợ hai múi giờ, đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, tín hiệu giờ hàng giờ và lịch tự động. Đèn nền LED cung cấp độ sáng hạn chế trong điều kiện ánh sáng yếu, cùng với chức năng đèn nhấp nháy có thể kích hoạt theo khoảng thời gian cài đặt trước hoặc hàng giờ. Màn hình hiển thị tối đa 6 chữ số và hỗ trợ cả định dạng 12 giờ và 24 giờ. Pin có thể tự thay thế và có tuổi thọ khoảng hai năm.

Casio đã phát triển cấu trúc chống sốc nhỏ nhất của G-Shock bằng cách sử dụng các linh kiện mật độ cao và mô-đun pin nhỏ gọn. Vỏ đồng hồ được làm từ nhựa gia cố và kính vô cơ, đảm bảo độ bền cao. G-Shock Nano sẽ có ba màu sắc: đen (DWN-5600-1), đỏ (DWN-5600-4) và vàng (DWN-5600-9), đi kèm với hộp đựng dành cho nhà sưu tập và chân đế trưng bày bằng silicon chuyên dụng.

Hộp đựng và phụ kiện tặng kèm khi mua đồng hồ.