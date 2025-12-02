Top đồng hồ Casio thiết kế đẹp nhất đáng mua năm 2025

Casio, thương hiệu nổi tiếng với những chiếc đồng hồ bền bỉ và đáng tin cậy, đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ trong dòng sản phẩm năm 2025. Hãng đang tập trung vào việc chế tác những mẫu đồng hồ tinh xảo hơn, với sự chú trọng đến vật liệu cao cấp, kỹ thuật chính xác và thiết kế độc đáo. Những chiếc đồng hồ mới không chỉ đơn thuần là công cụ đo thời gian mà còn là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện cá tính riêng biệt.

Casio MRG-B2100B-1A – 139,7 triệu đồng

Dòng sản phẩm MR-G hàng đầu của Casio đã được nâng cấp với mẫu MRG-B2100B-1A. Thiết kế của đồng hồ này lấy cảm hứng từ kỹ thuật kigumi, một phương pháp chế tác gỗ truyền thống của Nhật Bản. Vành bezel được làm từ 27 chi tiết titan riêng biệt, kết hợp với vật liệu hấp thụ sốc để đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc. Mẫu đồng hồ này còn được trang bị kết nối Bluetooth, sạc Tough Solar và hiệu chuẩn vô tuyến Multi-Band 6.

Casio MRG-B2000KT-3A – 216 triệu đồng

MRG-B2000KT-3A là phiên bản giới hạn với chỉ 800 chiếc trên toàn thế giới. Điểm nhấn của mẫu đồng hồ này là họa tiết phượng hoàng được chạm khắc thủ công trên vành bezel, do nghệ nhân Kobayashi Masao thực hiện. Đồng hồ cũng hỗ trợ đồng bộ hóa Bluetooth và khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét.

Casio OCW-S6000-1A – 52,7 triệu đồng

Mẫu OCW-S6000-1A mang đến sự thanh lịch với vành bezel đa giác 24 cạnh được chế tác từ tinh thể sapphire. Đồng hồ sử dụng công nghệ Multi-Band 6 và hiệu chuẩn giờ qua Bluetooth, đảm bảo độ chính xác cao.

Casio OCWS7000-1A – 39,55 triệu đồng

OCWS7000-1A kết hợp giữa tính năng thể thao và vẻ ngoài sang trọng. Mẫu đồng hồ này có vành bezel tinh thể sapphire và tính năng đo tốc độ, cùng với khả năng đồng bộ giờ thế giới cho hơn 300 thành phố.

Casio GM2100YMG-9A – 7,9 triệu đồng

GM2100YMG-9A nổi bật với vành bezel mạ vàng ion và mặt số màu đen. Đồng hồ này có khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét và thiết kế thời trang, dễ tiếp cận.

Casio GMWB5000GD-9 – 17,4 triệu đồng

Mẫu GMWB5000GD-9 mang đến diện mạo mới cho G-Shock vuông nguyên bản năm 1983. Vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ mạ ion vàng, cùng với các tính năng hiện đại như kết nối Bluetooth và sạc Tough Solar.

Casio GM2110D-3A1 – 8,7 triệu đồng

GM2110D-3A1 kế thừa hình dáng bát giác của GA2100, được nâng cấp với vành thép không gỉ và dây đeo kim loại. Mẫu đồng hồ này vẫn giữ nguyên chức năng analog-digital quen thuộc.

Với những cải tiến này, Casio không chỉ khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp đồng hồ mà còn mở ra một chương mới cho những người yêu thích sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật chế tác.