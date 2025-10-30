Casio ra mắt G-Shock thép không gỉ, dùng pin năng lượng mặt trời

Casio G-Shock GST-B1000D bao gồm ba phiên bản GST-B1000D-1A (đen), GST-B1000D-2A (xanh dương) và GST-B1000D-3A (xanh lá), với mức giá 399 EUR (12,23 triệu đồng) cho mỗi chiếc tại các thị trường như Hà Lan, Pháp và Đức. Dự kiến, sản phẩm sẽ được giao hàng bắt đầu từ ngày 7/11.

GST-B1000D được Casio giới thiệu lần đầu tiên tại Nhật Bản, nhưng hiện chưa có mặt tại thị trường này. Đồng hồ thuộc dòng G-STEEL, nổi bật với thiết kế tinh tế và tối giản, nhưng vẫn giữ được độ bền bỉ đặc trưng của G-Shock. Viền và dây đeo được làm từ thép không gỉ nguyên khối, với các lớp hoàn thiện khác nhau tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Viền không có logo và vỏ mỏng 11,6 mm mang đến vẻ ngoài hiện đại và sang trọng.

Thiết kế của GST-B1000D được lấy cảm hứng từ mẫu G-Shock DW-5000C ra mắt năm 1983, vẫn giữ nguyên mặt số họa tiết gạch và vành bát giác, đồng thời điểm xuyết các chi tiết màu đỏ, xanh dương và vàng, tượng trưng cho sự thách thức, khả năng chống nước và chống sốc. Kích thước của đồng hồ là 46,9 x 44,2 x 11,6 mm và nặng 118 gram, mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và sự thoải mái.

Một số cái nhìn khác về Casio G-Shock GST-B1000D.

Mẫu GST-B1000D được trang bị cấu trúc Carbon Core Guard, với vỏ làm từ thép không gỉ và nhựa sinh học. Bộ đệm Urethane giữa vỏ và dây đeo giúp tăng khả năng hấp thụ sốc. Đồng hồ còn có núm vặn khóa vít, mặt kính khoáng và khả năng chống nước lên đến 20 bar.

Đặc biệt, đồng hồ được trang bị hệ thống Tough Solar của Casio đảm bảo hiệu suất hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, đồng hồ còn có khả năng kết nối với smartphone qua Bluetooth thông qua ứng dụng CASIO WATCHES, cho phép tự động hiệu chỉnh thời gian, tìm điện thoại và theo dõi vị trí.

Casio G-Shock GST-B1000D cũng đi kèm pin chạy bằng năng lượng mặt trời.

Các chức năng bổ sung bao gồm đồng hồ bấm giờ 1 giây, bộ đếm thời gian đếm ngược, báo thức hàng ngày, lịch hoàn toàn tự động và đèn LED Super Illuminator giúp hiển thị rõ nét trong điều kiện thiếu sáng.