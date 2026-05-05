Huawei Nova 15 Max lộ diện với pin "khủng" 8.500 mAh, chốt lịch ra mắt toàn cầu

Theo GSMArena, Huawei vừa chính thức xác nhận kế hoạch ra mắt phiên bản mới thuộc dòng Nova 15 mang tên Nova 15 Max trên thị trường toàn cầu. Sự kiện ra mắt dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới đây tại Thái Lan. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hãng đã giới thiệu bộ ba sản phẩm Nova 15, Nova 15 Pro và Nova 15 Ultra tại thị trường Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Theo các hình ảnh và thông số kỹ thuật được chia sẻ trên mạng xã hội, Nova 15 Max nổi bật với thiết kế khác biệt so với các mẫu cao cấp hơn trong cùng dòng sản phẩm. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thiết bị là viên pin khổng lồ với dung lượng lên tới 8.500 mAh. Ngoài ra, Nova 15 Max còn được trang bị hệ thống loa âm thanh nổi và camera sau 50 megapixel sử dụng cảm biến RYYB, giúp tối ưu khả năng thu sáng.

Mặc dù Huawei chưa công bố toàn bộ thông tin chi tiết, giới công nghệ cho rằng Nova 15 Max thực chất là phiên bản đổi tên của chiếc Enjoy 90 Pro Max vừa được ra mắt tại Trung Quốc hồi tháng trước. Nếu nhận định này chính xác, thiết bị sẽ được trang bị bộ vi xử lý Kirin 8000 và màn hình AMOLED kích thước 6.84 inch.

Để nạp lại viên pin khủng, Nova 15 Max sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 40W, đi kèm với camera trước 8 megapixel phục vụ nhu cầu chụp ảnh tự sướng và gọi video. Theo các hình ảnh rò rỉ, mẫu điện thoại này sẽ có ba tùy chọn màu sắc bắt mắt khi chính thức lên kệ.

Việc Huawei cho ra mắt một chiếc điện thoại với viên pin 8.500 mAh được đánh giá là một bước đi thực dụng, đáp ứng nhu cầu của người dùng cần một thiết bị liên lạc và giải trí bền bỉ trong nhiều ngày mà không lo lắng về việc sạc pin. Mặc dù tốc độ sạc 40W có vẻ hơi khiêm tốn, nhưng với hệ thống camera RYYB 50MP và màn hình AMOLED 6.84 inch, Nova 15 Max hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng.

Nếu được định giá hợp lý khi ra mắt quốc tế, Nova 15 Max có khả năng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc chạy xe công nghệ.