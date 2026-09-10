iPhone 18 Pro ra mắt: Nâng cấp “mạnh tay”, giá 31 triệu đồng

Apple vừa chính thức ra mắt hai mẫu điện thoại cao cấp mới nhất, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, với một nhiệm vụ nặng nề: đạt doanh thu toàn cầu tốt hơn bất kỳ thế hệ iPhone Pro nào trước đây. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử dòng sản phẩm này, Apple không phát hành phiên bản “tiêu chuẩn” đi kèm, điều này có thể tạo ra áp lực lớn lên bộ đôi iPhone 18 Pro.

Phiên bản màu được chú ý nhất của iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có 4 màu sắc mới: đen tuyền, bạc tinh luyện, xanh băng giá và đỏ tía. Apple sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng bộ đôi này từ ngày 12/9 trước khi phát hành sản phẩm đến tay người tiêu dùng từ ngày 18/9.

Hai cải tiến quan trọng trên iPhone 18 Pro

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 18 Pro là sự nâng cấp đáng kể về phần cứng máy ảnh, với camera khẩu độ thay đổi lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Công nghệ này cho phép người dùng điều chỉnh kích thước khẩu độ của ống kính chính 48 MP, từ đó kiểm soát lượng ánh sáng chiếu vào cảm biến hình ảnh, giúp cải thiện chất lượng ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Hệ thống camera nhận sự nâng cấp đáng chú ý về khẩu độ.

Trong khi đó, chip A20 Pro cũng là một điểm nhấn trên sản phẩm lần này. Theo mô tả từ Apple, với công nghệ 2nm tiết kiệm năng lượng, chip A20 Pro hứa hẹn cải thiện tốc độ xử lý lên khoảng 20% so với A19 Pro. Điều này không chỉ giúp máy hoạt động mượt mà hơn mà còn tối ưu hóa thời lượng pin.

Phần mềm camera cũng được Apple cải tiến với nhiều tính năng mới nhằm tận dụng sức mạnh từ hệ thống camera mới, như hiệu chỉnh hình ảnh dựa trên khẩu độ và các công cụ như lấy nét thủ công, từ đó giúp người dùng có thể kiểm soát tốt hơn trong quá trình chụp ảnh.

Đối với thiết kế, mặc dù iPhone 18 Pro và 18 Pro Max không có nhiều khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm, nhưng cả hai đều có sự nâng cấp về kích thước của Dynamic Island, giúp người dùng chuyển đổi giữa ba tác vụ trực tiếp.

Giá bán chỉ "tăng nhẹ".

Cuối cùng, thông tin được người dùng chờ đợi nhất là giá bán. Mặc dù cả hai đều đã “tăng giá”, nhưng mức giá khởi điểm dành cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max lần lượt là 1.199 USD (tương đương 31 triệu đồng) và 1.299 USD (khoảng 33,6 triệu đồng), tức chỉ tăng nhẹ so với các phiên bản trước đó. Mức giá này được coi là hợp lý trong bối cảnh thị trường di động đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay.

Với những cải tiến và nâng cấp nói trên, iPhone 18 Pro và 18 Pro Max hứa hẹn sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của Apple trong ngành công nghiệp smartphone.