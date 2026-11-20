Cụ thể, Zenbook 14 UX3480AA được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3, với các tùy chọn Core Ultra 5 325, Core Ultra 7 355 và Core Ultra 9 386H. Phiên bản này có RAM LPDDR5x tối đa 24GB, SSD 512GB và NPU đạt tối đa 50 TOPS.

Zenbook 14 UX3480KA sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen AI 7 345, NPU 50 TOPS, RAM 16GB và SSD 512GB. Trong khi đó, phiên bản UX3480QA trang bị Qualcomm Snapdragon X X1-26-100, NPU 45 TOPS, RAM 16GB LPDDR5x và SSD 512GB. Các phiên bản đều chạy Windows 11 Home.

Asus Zenbook 14 2026.

Máy có màn hình 14 inch, tỷ lệ 16:10. Phiên bản Intel được trang bị tấm nền Lumina OLED độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz. Bản Snapdragon sử dụng màn hình Asus OLED độ phân giải Full HD, tần số quét 60Hz. Màn hình có tỷ lệ hiển thị trên thân máy 89%, đồng thời đạt các tiêu chuẩn chống nhấp nháy và ánh sáng xanh thấp của TÜV Rheinland.

Zenbook 14 UX3480AA sử dụng pin 70Wh, trong khi phiên bản UX3480QA có pin 50Wh. Theo công bố của nhà sản xuất, bản Intel có thể phát video tối đa 29 giờ và lướt web 18 giờ. Bản Snapdragon đạt tối đa 30 giờ phát video và 18 giờ lướt web.

Cả hai phiên bản đều đi kèm bộ sạc USB-C 68W. Bản Snapdragon có thể sạc 50% trong 30 phút, còn bản Intel đạt 60% trong 49 phút khi máy tắt hoặc ở chế độ chờ. Laptop cũng hỗ trợ tính năng Battery Care trên MyASUS, cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100%.

Zenbook 14 có hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos, bàn di chuột ErgoSense, bàn phím kích thước đầy đủ với đèn nền và camera Full HD hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello. Phiên bản Intel có cổng Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1 và jack âm thanh 3,5mm. Bản Snapdragon sử dụng hai cổng USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 và jack âm thanh 3,5mm.