Asus trình làng dòng laptop ProArt P14/16, giá tới 195 triệu đồng

ProArt P16 đại diện cho phân khúc máy tính cá nhân hoàn toàn mới trên nền tảng Windows, giải quyết rào cản lớn của các dòng PC truyền thống vốn giới hạn về dung lượng bộ nhớ khi xử lý AI.

Là một trong những thiết bị tiên phong trang bị NVIDIA RTX Spark, Unified Memory lên đến 128GB, ProArt P16 được thiết kế chuyên biệt để vận hành các hệ thống Agentic AI, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các quy trình xử lý đồ họa phức tạp ngay trên thiết bị mà không phụ thuộc vào Cloud AI.

ProArt P16 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ cơ động chuẩn mực của dòng ProArt. Khung máy được chế tác từ hợp kim nhôm CNC với độ dày chỉ 12,9mm và trọng lượng 1,77kg, trở thành mẫu laptop ProArt 16-inch mỏng nhất từ trước đến nay. Máy được hoàn thiện với bề mặt Neo White cùng viên pin dung lượng lớn 99Wh, đáp ứng nhu cầu làm việc thực tế ngoài studio.

Máy có màn hình Lumina Pro OLED sử dụng tấm nền Tandem OLED độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz có hỗ trợ VRR và công nghệ chống xé hình Nvidia G-Sync. Màn hình đạt độ chính xác màu Delta E < 1, độ sáng tối đa lên đến 1.600 nits cùng lớp phủ chống phản xạ ánh sáng.

Về giá bán, bên cạnh 1 phiên bản của ProArt P14 thì ProArt P16 gồm 3 phiên bản với giá từ 115 tới gần 195 triệu đồng.