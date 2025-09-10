Apple Watch Series 11 và Watch SE 3 chính thức trình làng

Mặc dù thiết kế của Apple Watch Series 11 tương tự các phiên bản trước, nhưng sản phẩm lần này được trang bị nhiều tính năng mới nổi bật, bao gồm kết nối 5G và mặt kính cứng hơn. Đây là chiếc Apple Watch đầu tiên hỗ trợ kết nối 5G, đồng thời có khả năng theo dõi các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như tăng huyết áp và huyết áp cao mãn tính thông qua dữ liệu thu thập trong 30 ngày.

Apple Watch Series 11 mang đến khả năng hỗ trợ 5G.

Apple Watch Series 11 cũng mang đến khả năng dịch trực tiếp tương tự như trên AirPods Pro 3. Tính năng Sleep Score mới sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về chất lượng giấc ngủ của mình thông qua các số liệu như thời gian ngủ và các giai đoạn ngủ. Apple cho biết Watch Series 11 có thời lượng pin lên đến 24 giờ và sẽ có hai phiên bản hoàn thiện bằng nhôm tái chế và titan. Mặt kính IonX trên Watch Series 11 được cho là chống trầy xước gấp đôi so với các phiên bản trước, mặc dù khả năng này so với kính sapphire vẫn chưa được làm rõ.

Được biết, Apple Watch Series 11 là phiên bản kế nhiệm của Apple Watch Series 10 mà Apple phát hành vào năm ngoái. Mặc dù không có sự đột phá lớn về thiết kế, nhưng Apple đã làm cho chiếc đồng hồ này mỏng hơn 10% và nhẹ hơn 10% so với Watch Series 9. Vào năm ngoái, Watch Series 10 đã giới thiệu tính năng phát hiện ngưng thở khi ngủ và cho phép người dùng nghe nhạc và podcast qua loa.

Các tính năng chính trên Apple Watch Series 11.

Cùng với Watch Series 11, Apple cũng ra mắt watchOS 26 - phiên bản mới nhất của hệ điều hành dành cho smartwatch. Phiên bản này bao gồm nhiều tính năng mới như cử chỉ lắc cổ tay để tắt cuộc gọi, thông báo và báo thức, cùng với tính năng Smart Stack được cải tiến và Workout Buddy sử dụng trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin cá nhân hóa.

Ngoài ra, Apple cũng giới thiệu Apple Watch SE 3, một phiên bản smartwatch giá rẻ. Watch SE 3 có bộ xử lý S10 nhanh hơn, thời lượng pin dài hơn và màn hình luôn bật. Các tính năng mới khác bao gồm cử chỉ chạm hai lần, phát hiện ngưng thở khi ngủ, và khả năng phát nhạc qua loa. Watch SE 3 sẽ tiếp tục là lựa chọn hấp dẫn cho những ai tìm kiếm một chiếc smartwatch với mức giá phải chăng.

Các tính năng chính trên Apple Watch SE 3.

Với những nâng cấp này, Apple tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong thị trường smartwatch, mang đến cho người dùng những trải nghiệm tốt hơn và tiện ích hơn trong việc theo dõi sức khỏe và kết nối.