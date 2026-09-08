Lộ ảnh thực tế 2 màu của iPhone 18 Pro

Sau khi sử dụng màu cam Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro và Desert Titanium trên iPhone 16 Pro, Dark Cherry được đồn đoán sẽ trở thành màu nhận diện của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

2 màu dự kiến của iPhone 18 Pro Max.

Một video mới xuất hiện đã hé lộ về mô hình iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry cùng iPhone 18 Pro màu xanh. Dù chưa thể xác nhận đây là màu chính thức nhưng những hình ảnh rò rỉ cho thấy Apple có thể tiếp tục đặt yếu tố ngoại hình vào trọng tâm trong chu kỳ nâng cấp mới.

iPhone 18 Pro Max Dark Cherry có tông màu trầm hơn

Video này được quay tại một cửa hàng, cho thấy hai mô hình gồm iPhone 18 Pro Max màu Dark Cherry và iPhone 18 Pro màu xanh. Trong đó, phiên bản iPhone 18 Pro Max gây chú ý với sắc đỏ sẫm, gần với màu anh đào đậm thay vì đỏ tươi.

Hình ảnh về màu Dark Cherry của iPhone 18 Pro Max.

Các mô hình thử nghiệm trước đó từng xuất hiện với nhiều sắc độ Dark Cherry khác nhau, trong đó một số phiên bản có tông đỏ khá mạnh. Màu sắc trong video mới được đánh giá là trầm hơn, gần với một số hình ảnh dựng từng xuất hiện trước đây.

Nếu video này là chính xác, màu Dark Cherry sẽ mang đến thêm lựa chọn cho người dùng tích những màu trung tính như đen, bạc hoặc xám. Với smartphone cao cấp có vòng đời sử dụng dài, màu sắc cũng là một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cảm nhận về thiết bị trong quá trình sử dụng, đặc biệt với người thường không dùng ốp lưng hoặc muốn chiếc điện thoại của mình trở nên dễ nhận diện hơn.

Đáng chú ý, nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không có tùy chọn trắng hoặc đen trong năm nay. Màu thứ ba bên cạnh Dark Cherry và xanh có thể là bạc hoặc xám.

Cách phối màu này khác với iPhone Air - vẫn có các tùy chọn đen và trắng. Trong khi đó, iPhone Ultra màn hình gập sẽ chỉ có hai màu đen và trắng.

Màu xanh mới tạo khác biệt

Cũng trong video bị rò rỉ, iPhone 18 Pro sẽ có màu xanh mới. So với màu xanh đậm trên iPhone 17 Pro, xanh sáng trên iPhone 17 hay sắc xanh rất nhạt gần với trắng trên iPhone Air, tông màu mới của iPhone 18 Pro Max được nhận xét là dễ nhận diện hơn.

Việc Apple liên tục thay đổi màu sắc nổi bật trên các sản phẩm gần đây cho thấy màu iPhone đang trở thành một công cụ tạo khác biệt ngày càng rõ rệt.

Hình ảnh về màu xanh mới của iPhone 18 Pro Max.

Tuy nhiên, người dùng không nên nhầm lẫn thay đổi màu sắc với một nâng cấp về trải nghiệm. Màu mới chủ yếu ảnh hưởng đến ngoại hình và lựa chọn cá nhân trong khi hiệu năng, camera, thời lượng pin hay màn hình mới là những yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình sử dụng.

Nguồn tin cũng đề cập khả năng iPhone 18 Pro Max được trang bị khẩu độ biến thiên. Nếu xuất hiện, tính năng này có thể mang lại giá trị thực tế hơn so với một màu máy mới. Tính năng này cho phép kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến và tác động đến khả năng chụp ảnh trong những điều kiện khác nhau.

Ảnh concept iPhone 18 Pro Max.

Dù vậy, mọi thông tin về cấu hình và tính năng của iPhone 18 Pro Max ở thời điểm hiện tại vẫn cần được xem xét thận trọng. Các mô hình rò rỉ chủ yếu cho thấy ngoại hình, không thể xác nhận phần cứng bên trong hay những tính năng mà Apple sẽ đưa vào phiên bản thương mại.

Thông tin về dòng iPhone 18 Pro sẽ được Apple công bố vào sự kiện 9/9 tới đây. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này, mời quý độc giả đón đọc.