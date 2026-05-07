Giá iPhone 16 Pro Max mới nhất giảm sốc, rẻ hiếm thấy, sang xịn hơn cả iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 16 Pro Max mới nhất

iPhone 16 Pro Max 256GB hiện có giá từ 31.19 triệu đồng.

Giá iPhone 16 Pro Max đã gần 2 năm tuổi và không còn nhiều hàng mới tại Việt Nam. Hiện tại, iPhone 16 Pro Max đang được bán nốt những phiên bản cuối cùng của mẫu 256GB với mức giá khá hấp dẫn.

Tại các cửa hàng đầu tháng 5, iPhone 16 Pro Max 256GB hiện có giá từ 31.19 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn đáng kể so với iPhone 17 Pro Max thấp nhất cũng từ 36.49 triệu đồng. Các bản dung lượng cao hơn đều không còn hàng mới. Khách Việt chỉ còn có thể mua máy cũ với giá từ 25.29 triệu đồng cho bản 512GB.

Đánh giá iPhone 16 Pro Max

So với iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max có thể yếu hơn về hiệu năng hay khả năng chụp ảnh, quay video tuy nhiên độ sang của khung Titan trên iPhone 16 Pro Max vẫn hấp dẫn hơn đáng kể iPhone 17 Pro Max bằng nhôm. Lý do Apple loại bỏ khung Titan chủ yếu là về vấn đề giá cả và độ khó của gia công vật liệu vừa nhẹ, vừa bền lại vừa sang này.

iPhone 16 Pro Max về cơ bản vẫn là lựa chọn tốt để lên đời nếu người dùng đang sử dụng iPhone 13 Pro Max trở xuống hoặc đang dùng các mẫu iPhone không Pro muốn trải nghiệm Pro.

iPhone 16 Pro Max sở hữu khung viền Titan hấp dẫn và được nâng cấp mạnh về màn hình. Cụ thể iPhone 16 Pro Max có màn hình 6,9 inch là chiếc iPhone màn lớn nhất từ trước đến nay. Lớp bảo vệ Ceramic Shield thế hệ mới nhất của màn hình được cho là bền gấp đôi so với kính trên bất kỳ điện thoại thông minh nào khác trước đây.

Apple Intelligence không có trên iPhone 16 Pro Max ngay từ đầu nhưng hiện đã chính thức có mặt với bản iOS 18.1. Với AI, iPhone 16 Pro Max mang đến loạt công cụ hỗ trợ người dùng bằng AI như công cụ viết, ghi âm, phiên âm và tóm tắt âm thanh, thông báo tóm tắt, Tin nhắn ưu tiên trong Thư, tóm tắt email, Siri được thiết kế lại với khả năng hiểu phong phú hơn và nhập vào Siri.

Tiếng Việt cũng sẽ sớm được cập nhật trong vòng một năm tới. Với Apple Intelligence, iPhone 16 Pro Max sẽ tự tin hơn nhiều trước Galaxy S24 Ultra và sắp tới là Galaxy S25 Ultra.

Apple hứa hẹn hiệu suất duy trì tốt hơn tới 20% trên những chiếc điện thoại này so với những người tiền nhiệm nhờ cải tiến về tản nhiệt và hiệu suất. A18 Pro được xây dựng trên quy trình 3nm và có Neural Engine 16 lõi mới. Tổng băng thông bộ nhớ hệ thống tăng 17%, điều này cũng có lợi cho GPU 6 lõi, nhanh hơn tới 20% so với thế hệ trước.

CPU 6 nhân mới là "CPU nhanh nhất trên điện thoại thông minh", tự hào có hai nhân hiệu suất và bốn nhân hiệu quả có thể chạy cùng khối lượng công việc với iPhone 15 Pro nhưng nhanh hơn 15% trong khi sử dụng ít hơn 20% điện năng.

Apple cũng bổ sung nút Camera Control tuy không mới trên thị trường nhưng có thể điều khiển camera một cách thông minh với các thao tác vuốt, trượt bấm chạm mới đa chức năng hơn các đối thủ.

Người dùng có thể sử dụng nó để điều chỉnh zoom, phơi sáng và độ sâu trường ảnh trong ứng dụng máy ảnh và "cuối mùa thu này" bạn cũng sẽ có chức năng màn trập hai giai đoạn. Các nhà phát triển cũng có thể sử dụng chức năng này trong ứng dụng tương lai.

Về khả năng quay chụp, iPhone 16 Pro Max tiếp tục là một con quái vật. Nó có một camera Fusion chính 48 MP mới với cảm biến quad-pixel "nhanh hơn, hiệu quả hơn" hỗ trợ quay video 4K120fps ở chế độ Dolby Vision, lần đầu tiên trên điện thoại thông minh.

Apple cũng hứa hẹn độ trễ màn trập bằng không đối với hình ảnh 48 MP ProRAW và HEIF. Cả hai iPhone 16 Pro hiện có thể chụp ảnh không gian ngoài video. Bốn micrô "chất lượng phòng thu" mới cũng có trong máy.

iPhone 16 Pro Max cũng có thể kết nối với vệ tinh gần nhất để gửi và nhận tin nhắn văn bản, biểu tượng cảm xúc và Tapback qua iMessage và SMS khi ở ngoài vùng phủ sóng di động và Wi-Fi.

Có nên mua iPhone 16 Pro Max thời điểm này?

Nhìn chung nếu không quá cần đến những công nghệ mới, iPhone 16 Pro Max là lựa chọn thực sự ổn cho người dùng cần một chiếc iPhone mới với nhiều trang bị mạnh, khó lỗi thời nhưng giá không quá cao như iPhone 17 Pro Max. Nếu bạn đang dùng iPhone 13 Pro Max trở xuống, lên đời iPhone 16 Pro Max vẫn là một lựa chọn hợp lý.