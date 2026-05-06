Đây là chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới

Trong quý 1 năm 2026, phiên bản iPhone 17 đã trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới, vượt trội hơn cả các "đối thủ" cạnh tranh và các mẫu iPhone cao cấp.

Trên toàn thế giới, đặc biệt là tại các thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Mỹ, dòng iPhone 17 đã chứng tỏ sự phổ biến rộng rãi với người tiêu dùng. Apple đã khẳng định điều này khi công bố kết quả quý 1 phá kỷ lục.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Apple đã ghi nhận mức tăng 20% ​​doanh số bán iPhone tại Trung Quốc trong khi doanh thu iPhone đạt tới 85,3 tỷ USD, tăng từ 69,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Theo Counterpoint Research, động lực chính trong quý này là mẫu iPhone 17, tiếp theo là iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro.

iPhone 17 tiêu chuẩn chiếm 6% tổng số smartphone mới bán ra trong quý 1/2026, trở thành smartphone bán chạy nhất thế giới.

Trong khi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max thống trị làn sóng nâng cấp điện thoại thông minh vào quý 4/2025, mẫu iPhone 17 giá phải chăng hơn hiện đang dẫn đầu. Đây là trường hợp điển hình đối với iPhone.

Sau khi các mẫu iPhone mới ra mắt vào tháng 9, những người hâm mộ Apple sẽ được sở hữu những mẫu iPhone Pro cao cấp mới nhất và tốt nhất trước tiên. Nhu cầu đó giảm dần vào đầu năm sau và doanh số bán hàng có xu hướng chuyển sang các mẫu iPhone có giá phải chăng hơn.

Chu kỳ nhu cầu này là một trong những yếu tố thúc đẩy Apple chuyển sang chu kỳ phát hành hai lần một năm. Các mẫu iPhone Pro dự kiến ​​vẫn ra mắt vào mùa thu, bắt đầu với iPhone 18 Pro, sau đó là các mẫu iPhone tiêu chuẩn vào mùa xuân năm 2027.

iPhone 17 tiêu chuẩn hiện đã có các tính năng 'Pro' hấp dẫn

Hiện tại, iPhone 17 tiêu chuẩn đã có tính năng ProMotion và có cùng kích thước màn hình với iPhone 17 Pro.

Hai thiết bị này hiện đã gần nhau hơn bao giờ hết, việc thiếu camera tele là điểm khác biệt duy nhất giữa iPhone 17 và phiên bản iPhone 17 Pro.

Đối với hầu hết người mua điện thoại thông minh, iPhone 17 đủ để mang lại sự cân bằng tốt giữa giá và tính năng.

Trong khi đó, iPhone Air thậm chí còn không nằm trong top 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý 1/2026. Chiếc iPhone siêu mỏng của Apple bị gọi là thất bại của hãng.

Top 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong quý 1/2026.

Đứng sau dòng iPhone 17 là Samsung với Galaxy A07 5G và Galaxy A17 5G. Ở vị trí thứ 6 là iPhone 16 tiêu chuẩn, tiếp theo là hai điện thoại khác của Samsung và Xiaomi Redmi A5.

Tuy nhiên, tình hình dự kiến ​​ thay đổi trong quý đầu tiên năm 2027.

Một chiến lược khác

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 18 sẽ ra mắt cùng với iPhone 18e vào mùa xuân năm 2027. Điều đó có nghĩa là sản phẩm sẽ không được bán ra trong quý 1/2027, quý này sẽ bị chi phối bởi một mẫu điện thoại khác.

Các tin đồn cho hay, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt vào tháng 9/2026 hoặc thậm chí muộn nhất là tháng 12 năm nay. Ngay cả khi iPhone Fold đến tay người dùng muộn hơn so với thông thường, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả quý hoặc nhu cầu chung.

Trong khi đó, cặp flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ dành cho những người có nhu cầu mua iPhone cao cấp vào mùa thu. Apple sẽ phải đối mặt với phản ứng của khách hàng khi thiếu một mẫu iPhone giá phải chăng trong tháng 9 này.