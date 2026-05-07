Tính năng mới của iPhone bất ngờ “được lòng” người dùng

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, CEO sắp tới của Apple, John Ternus, sẽ công bố iPhone 20 Pro vào năm tới, đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời. Apple đang có những kế hoạch lớn cho mẫu điện thoại này, và dường như chúng đang nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía khách hàng tiềm năng.

Màn hình iPhone mà mọi người thấy ngày nay đang dần lỗi thời.

Theo thông tin rò rỉ, iPhone 20 Pro sẽ sở hữu màn hình tràn viền hoàn toàn mới, không viền và không có cạnh cong. Đặc biệt, màn hình sẽ không có bất kỳ lỗ khoét nào cho camera hay các tính năng như notch hay Dynamic Island. Nếu các kế hoạch này được thực hiện, iPhone 20 Pro có thể sẽ không có lưới loa hoặc thậm chí là bất kỳ nút bấm nào.

Trong một cuộc khảo sát gần đây, trang PhoneArena đã hỏi người tiêu dùng về sự hấp dẫn của một chiếc điện thoại với màn hình như vậy. Kết quả cho thấy hơn 40% người tham gia sẵn sàng mua ngay một chiếc điện thoại như thế mà không cần suy nghĩ. Khoảng 14% cho biết một chiếc smartphone như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của họ. Ngược lại, gần 27% người dùng cho biết họ không quan tâm đến thiết kế màn hình mà chỉ chú trọng vào hiệu năng phần cứng.

Ngoài Apple, các nhà sản xuất điện thoại Android cũng đang nghiên cứu phát triển các loại màn hình tương tự. Đây không phải là các màn hình viền cạnh kiểu cũ, mà là một cách thức mới giúp màn hình có cảm giác như đang lơ lửng trên điện thoại.

iPhone Ultra màn hình gập sẽ thu hút mọi sự chú ý về Apple trong năm nay.

Rất nhiều người đang bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm sắp tới của Apple, đặc biệt đối với những ai đã từng không thích đối với các vết khuyết và lỗ khoét trên màn hình điện thoại. Đây là một trong những điều không tốt mà Apple đã đưa vào ngành công nghiệp này. Nếu iPhone 20 Pro khắc phục được vấn đề, rõ ràng sản phẩm sẽ nhận sự ủng hộ của nhiều người.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng người dùng không cần thiết phải mua iPhone 20 Pro, bởi các công ty điện thoại khác cũng đang theo đuổi xu hướng này.