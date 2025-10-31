Đây là kỳ phùng địch thủ đích thực của iPhone 17 Pro Max

Trong những năm gần đây, nhiều flagship Trung Quốc đang cung cấp những tính năng vượt xa những gì người dùng mong đợi. Những chiếc điện thoại này thường vượt qua giới hạn bằng cách áp dụng công nghệ mới nhất.

Oppo Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Find X9 Pro, chiếc flagship mới nhất của Oppo là một ví dụ điển hình cho những chiếc flagship vượt trội. Sản phẩm không chỉ sở hữu thông số kỹ thuật đáng kinh ngạc mà còn là một trong số ít trường hợp điện thoại tận dụng được phần cứng ấn tượng của mình, mang lại kết quả thực tế hàng đầu, vượt mặt cả iPhone 17 Pro Max của Apple.

Tại sao lại so sánh Oppo Find X9 Pro với iPhone 17 Pro Max? Đó là bởi chúng có một số điểm tương đồng. Oppo đã tạo ra một chiếc flagship thực sự tốt hơn ở nhiều khía cạnh.

98,8% DNA của iPhone 17 Pro Max và Oppo Find X9 Pro giống nhau

Trải nghiệm thực tế cho thấy, Oppo Find X9 Pro và iPhone 17 Pro Max đem lại cảm giác tương tự. Cả hai điện thoại đều kết hợp vật liệu kính và kim loại cao cấp. Lớp phủ satin mờ của Oppo ở mặt sau có kết cấu giống như trên iPhone, giúp tránh bám dấu vân tay. Thậm chí Oppo Find X9 Pro chỉ nặng 224 gram, nhẹ hơn so với iPhone 17 Pro Max nhưng vẫn mỏng hơn.

Một điểm tương đồng khác giữa hai điện thoại này là các nút bổ sung. Oppo đã bổ sung nút "Snap Key" và nút "Quick Camera". Nút đầu tiên hoạt động giống như nút Hành động trên iPhone và có thể tùy chỉnh để tạo phím tắt. Nút thứ hai cho phép người dùng phóng to và chụp ở chế độ ngang.

iPhone 17 Pro Max khá dày.

Giống như Apple, Oppo cũng rất coi trọng độ bền. Find X9 Pro được trang bị chuẩn IP69 - cao hơn chuẩn IP68 của iPhone - điện thoại có thể chịu được cả tia nước áp lực cao. Về mặt kính, Find X9 Pro được trang bị kính Corning Gorilla Glass ở cả mặt trước và mặt sau.

Nhưng điểm khiến điện thoại Oppo giống iPhone nhất chắc chắn là hệ điều hành. ColorOS 16 mang lại cảm giác quen thuộc ngay lập tức với bất kỳ ai đã từng sử dụng iPhone. Phiên bản này đã "sao chép" giao diện cài đặt nhanh và các yếu tố giao diện người dùng "Liquid Glass" từ iOS, vận hành trơn tru. Vấn đề là, Oppo đã kết hợp được phong cách thiết kế gọn gàng của Apple với sự linh hoạt của Android, tạo nên một giao diện tinh tế mà không hề bị gò bó.

Những lý do nên chọn Oppo Find X9 Pro thay vì iPhone 17 Pro Max

1. Thời lượng pin tốt nhất

Đây chính là thứ làm nên thương hiệu của Find X9 Pro. Viên pin silicon-carbon 7.500 mAh bên trong thân máy 8mm mang lại thời lượng pin lên tới 9 giờ 50 phút — lâu hơn hai giờ so với 7 giờ 46 phút của iPhone 17 Pro Max. Đây là một khoảng cách đáng kinh ngạc đối với một thiết bị mỏng hơn và nhẹ hơn.

Do đó, chủ sở hữu của chúng dễ dàng sử dụng tới hai ngày. Hiệu suất của Apple là huyền thoại nhưng thời lượng pin tuyệt vời và pin silicon-carbon của Oppo đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới.

2. Sạc pin kết hợp hoàn hảo với thời lượng pin tuyệt vời

Oppo trang bị cho sản phẩm của mình tốc độ sạc có dây 80W và sạc không dây 50W. Nhờ vậy, Oppo Find X9 Pro chỉ mất khoảng 30 phút để sạc đầy 50% pin, đủ dùng cả ngày.

Thông số của Find X9 Pro quá ấn tượng.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có công suất sạc nhanh nhất là 40W (có dây) và 25W (không dây) — cả hai đều chậm hơn điện thoại Oppo.

3. Màn hình tốt hơn cả Apple

Màn hình của Apple nổi tiếng về độ chính xác màu sắc nhưng màn hình của Oppo cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn sáng hơn. Với độ sáng hơn 3.500 nit (ở mức 20% APL), màn hình của Find X9 Pro gần như có thể dùng như đèn pin và thậm chí còn sáng hơn cả độ sáng 2.700 nit vốn đã rất xuất sắc của iPhone 17 Pro Max (ở mức 20% APL).

4. Phần cứng camera đỉnh cao

Find X9 Pro đạt tổng điểm 152 trong bài kiểm tra camera của Phone Arena — chỉ kém một chút so với 158 điểm của iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, hiệu năng chụp ảnh tĩnh của máy thực sự ngang với điện thoại Apple với 162 điểm. Đó là bởi hệ thống camera của Oppo rất ấn tượng…

Cảm biến chính trên điện thoại Oppo là LYT-828 mới của Sony với dải động 17 stop, kết hợp với camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 200MP, mang lại khả năng zoom quang 3x và chi tiết rõ nét lên đến 10X. Đây chắc chắn là một trong những điện thoại chụp ảnh tốt nhất hiện nay.

Chế độ macro thậm chí còn sử dụng ống kính tele thay vì ống kính góc siêu rộng, mang đến những bức ảnh cận cảnh đẹp hơn rất nhiều. Ngoài ra, Oppo còn bán kèm Bộ chuyển đổi Teleconverter Hasselblad, cho phép nhiếp ảnh gia chụp ảnh zoom quang học 10-200x.

5. Chip MediaTek đã mạnh hơn nhiều

Giờ đây, chip Dimensity 9500 gần như ngang ngửa với A19 Pro của Apple về hiệu năng đa lõi và thậm chí còn vượt trội hơn trong các bài kiểm tra GPU. Và mặc dù nhanh, chip này cũng rất tiết kiệm điện, giúp máy luôn mát mẻ và không tốn quá nhiều pin.

Ngay cả sau 20 phút kiểm tra, hiệu năng của Find X9 Pro hầu như không giảm trong khi iPhone bắt đầu bị chậm lại.

Apple vẫn giữ vững vị thế

Nói về video, Apple vẫn dẫn đầu. iPhone 17 Pro Max hỗ trợ ProRes và ProRes RAW lên đến 120 khung hình/giây, Apple Log 2 cho khả năng phân loại màu sắc tốt hơn, đi kèm khả năng ghi hình Full Audio Mix và Dolby Vision HDR trên tất cả các camera, kể cả camera selfie.

Find X9 Pro có khả năng quay video sắc nét.

Những video quay bởi điện thoại Oppo sắc nét và đầy màu sắc nhưng vẫn chưa thể sánh bằng tính nhất quán, khả năng lập bản đồ tông màu hay các tùy chọn sáng tạo của Apple. Đối với những nhà sáng tạo chuyên nghiệp, Apple vẫn là một chuẩn mực.

iPhone 17 Pro Max cũng có lớp kính Ceramic Shield 2, giúp iPhone nổi bật về khả năng sử dụng và độ bền.

Hơn nữa, mặc dù không thể sánh bằng Samsung S25 Ultra, lớp phủ phản quang trên màn hình là một điểm cộng tuyệt vời, giúp màn hình iPhone hiển thị rõ nét hơn, dù độ sáng không bằng Find X9 Pro.

Mặc dù không mang lại tốc độ sạc nhanh nhất, MagSafe mở ra cánh cửa cho một loạt các phụ kiện có thể nâng cao trải nghiệm iPhone. Bên cạnh MagSafe, sự phổ biến rộng rãi của iPhone đã thu hút vô số nhà sản xuất phụ kiện háo hức tận dụng, tạo ra vô số tiện ích giúp iPhone trở nên linh hoạt và thú vị hơn khi sử dụng.

Điện thoại Android đã có những bước tiến dài về khả năng tương thích và hoạt động liền mạch với các thiết bị khác. Dù vậy, chúng không thể sánh bằng hệ sinh thái chặt chẽ của Apple. AirPods, Mac, iPad, Apple Watch — tất cả đều giao tiếp với nhau theo cách mà Android khó có thể sao chép.

Tạm kết

Nhiều năm qua, các công ty như Oppo đều vay mượn ý tưởng từ Apple hay Samsung. Ngược lại, Oppo Find X9 Pro đã bù đắp điều đó bằng sự trau chuốt và ấn tượng về mặt kỹ thuật. Oppo cùng với các thương hiệu như Xiaomi và Huawei đang tiếp tục phá vỡ mọi giới hạn. Chính những thương hiệu này đã giúp cho "ngọn lửa đổi mới" đó luôn cháy sáng.