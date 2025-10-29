Tại sao Microsoft với nguồn lực vô tận lại kém cỏi về phần cứng đến vậy?

Microsoft, một gã khổng lồ thống trị thế giới phần mềm, dường như lại mang trong mình một "lời nguyền" khó giải mỗi khi lấn sân sang lĩnh vực phần cứng. Bất chấp nguồn lực tài chính dồi dào và tham vọng vô tận, lịch sử của họ đầy rẫy những sản phẩm thất bại, đặt ra một câu hỏi lớn: Tại sao họ lại tệ đến vậy?

Trong khi Apple xây dựng đế chế tỷ đô dựa trên triết lý "tự làm cả phần cứng lẫn phần mềm", Microsoft dường như đã cố gắng sao chép công thức này nhưng thất bại thảm hại. Vấn đề cốt lõi, theo các nhà phân tích, là Microsoft muốn cả hai, muốn tạo ra các thiết bị tích hợp chặt chẽ như iPhone, nhưng lại không nỡ từ bỏ đặc tính "mở" đã làm nên thành công cho Windows trên thị trường PC.

Kết quả của mâu thuẫn này là hàng loạt thiết bị "nửa vời", thiếu gắn kết. Từ Windows Phone dựa dẫm vào bên thứ ba, cho đến dòng Surface ban đầu chỉ như một bản demo cho khái niệm 2 trong 1. Không giống như Sony hay Apple, sản phẩm của Microsoft thường mang lại cảm giác như một nguyên mẫu thử nghiệm vô tình bị tuồn ra thị trường.

Hệ quả tất yếu là một "nghĩa địa" phần cứng khổng lồ có thể cạnh tranh với cả Google. Những cái tên như Zune (ra mắt quá muộn để đấu với iPod), Kin (điện thoại xã hội... không có mạng xã hội), hay Surface RT (máy tính bảng Windows không chạy được ứng dụng Windows) đều chung một kịch bản là ra mắt hào nhoáng, khán giả hoang mang, và rồi âm thầm bị khai tử.

Microsoft Kin One (bên phải, nhỏ hơn) và Microsoft Kin Two (bên trái, lớn hơn).

Trường hợp đáng tiếc và tồi tệ nhất phải kể đến Xbox. Đây không phải là một thất bại ngay từ đầu, mà là một thành công bị chính Microsoft "vứt bỏ". Sau hai thế hệ (Xbox và Xbox 360) đầy thành công, thậm chí vượt mặt PlayStation 3 trong phần lớn vòng đời, Microsoft đã có cơ hội ngàn vàng để thống trị.

Thế nhưng, ở thế hệ tiếp theo, họ đã tự "bắn vào chân mình" bằng một loạt quyết định thảm họa, chẳng hạn như ép buộc người dùng mua Kinect, tập trung vào tích hợp TV thay vì game, và áp đặt các chính sách DRM trực tuyến hà khắc. Sony đã không ngần ngại chớp lấy thời cơ, và cú "tự hủy" này đã nhấn chìm Xbox. Hậu quả kéo dài đến tận ngày nay, khi PlayStation 5 hoàn toàn thống trị Xbox Series, đơn giản vì người dùng đã bị "khóa" vào thư viện game kỹ thuật số của Sony từ thế hệ trước.

Xbox của Microsoft từng có thời kỳ huy hoàng với Xbox 360.

Giờ đây, Microsoft dường như lại đang muốn "xoay chuyển cục diện", muốn biến Xbox thành một thương hiệu PC gaming, khởi đầu bằng ASUS ROG Xbox Ally. Nhưng đối với nhiều người, đây có vẻ lại là một dự án phần cứng nữa của Microsoft đang trên đà "lao dốc không phanh" mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ đối thủ.

Giờ đây, vết xe đổ này dường như chưa dừng lại, với việc tiếp tục "nhồi nhét" phím Copilot chuyên dụng lên các máy Surface mới, có vẻ như Microsoft vẫn chưa học được bài học nào từ lịch sử thất bại của chính mình.