Nike giới thiệu giày chạy điện đầu tiên thế giới giúp tăng tốc độ chạy

Theo The Verge, Nike mới đây đã giới thiệu Project Amplify, được quảng bá là "hệ thống giày chạy bằng điện đầu tiên trên thế giới". Theo thông tin từ hãng, sản phẩm này không dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, mà thực tế lại hướng đến những người yêu thích thể thao muốn cải thiện hiệu suất chạy bộ của mình.

Project Amplify sử dụng một hệ thống robot nhẹ, tương tự như xe đạp điện hỗ trợ bàn đạp, nhằm tăng tốc độ chạy và đi bộ. Trong một thông cáo báo chí, Nike cho biết: "Sản phẩm thế hệ đầu tiên, được phát triển cùng với đối tác nghiên cứu robot Dephy, không được thiết kế cho những vận động viên cạnh tranh muốn tiết kiệm thời gian. Thay vào đó, nó hướng đến những người muốn chạy nhanh hơn và xa hơn với ít nỗ lực hơn, bằng cách cung cấp thêm sức mạnh cho các hoạt động hàng ngày - thực chất là một nhóm cơ bắp chân thứ hai".

Project Amplify có hình dáng giống như một chiếc nẹp mắt cá chân, với động cơ, dây đai truyền động và pin sạc được giấu trong thiết kế mảnh mai. Sản phẩm này nhắm đến những "vận động viên" (theo định nghĩa của Nike, bất kỳ ai có thân hình cân đối) đang chạy với tốc độ khoảng 10 đến 12 phút mỗi dặm.

Dự án đã được phát triển qua nhiều năm với sự tham gia của hơn 400 vận động viên và hiện vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Nike cho biết họ có kế hoạch đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng "trong những năm tới". Bên cạnh Project Amplify, Nike cũng công bố một số dự án đầy tham vọng khác, bao gồm "giày dép dựa trên khoa học thần kinh" và công nghệ làm mát mới cho trang phục thể thao của hãng.