Hệ sinh thái của Google "ăn đứt" Apple ở điểm này

Hệ sinh thái của Apple nổi tiếng là hạn chế. Đó vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu. Trải nghiệm của iFan được chăm chút kỹ lưỡng nhưng một khi đã vào bên trong, việc rời đi sẽ đi kèm với hậu quả. Dù là nhóm bạn bè trên iMessage hay phụ kiện độc quyền và ứng dụng bị giới hạn nền tảng, Apple đã xây dựng một pháo đài xung quanh các sản phẩm của mình.

Vấn đề là, hệ sinh thái này lại hiệu quả — ít công ty nào có thể sánh được với lòng trung thành của khách hàng hay lợi nhuận của Apple.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, Google lại đi theo một con đường khác. Mặc dù hiếm khi được đánh giá cao trong các cuộc thảo luận về hệ sinh thái, Google đã âm thầm xây dựng một hệ sinh thái cởi mở hơn nhiều — một mạng lưới phần mềm và dịch vụ rộng lớn, không quan tâm đến thiết bị hay thương hiệu bạn đang sử dụng. Và sự khác biệt đó có thể là điểm mạnh lớn nhất của hãng.

Hệ sinh thái vô hình

Không giống như Apple, hệ sinh thái của Google không bắt đầu bằng một sự kiện ra mắt sản phẩm hay một gói phần cứng thông minh. Hãng bắt đầu bằng các dịch vụ — nhiều trong số đó đã được hàng tỷ người sử dụng: Google Maps, Gmail, Google Photos, Google Drive, YouTube, Calendar, Chrome, Assistant.

Hệ sinh thái của Google không chỉ giới hạn ở điện thoại Pixel, đồng hồ Pixel hay tai nghe Pixel Buds. Chúng tồn tại trên đám mây, trên nhiều nền tảng và trên hầu hết mọi thiết bị thông minh trên thế giới. Bạn có thể truy cập chúng trên iPhone, máy tính Windows hoặc Samsung Galaxy. Vấn đề là: Bạn đã là một phần của hệ sinh thái Google dù bạn có nhận ra hay không.

Google.

Điều này trái ngược hoàn toàn với Apple, ngay cả những trải nghiệm phổ biến như nhắn tin hay chia sẻ tệp cũng bị giới hạn bởi các định dạng độc quyền. Mặt khác, Google phát triển mạnh mẽ nhờ phần mềm thông minh hơn, linh hoạt hơn và ít hạn chế hơn.

Pixel là ví dụ điển hình nhất về cách tiếp cận của Google

Khi Google tự sản xuất phần cứng - chẳng hạn như Pixel 10 sắp ra mắt, Pixel Watch 4 và Pixel Tablet, hãng vẫn không "nhốt" người dùng trong một khu vườn có tường bao quanh. Google luôn cố gắng cho người dùng thấy phiên bản tốt nhất của hệ sinh thái Google như thế nào khi mọi thứ hoạt động đồng bộ.

Pixel Watch có thể kết nối liền mạch với bất kỳ điện thoại Android nào. Tai nghe Pixel Buds cung cấp khả năng ghép nối nhanh chóng và chuyển đổi đa thiết bị - đã đăng nhập vào tài khoản Google từ các thương hiệu khác nhau. Quick Share hoạt động trên Pixel, máy tính bảng Android, Chromebook và thậm chí cả PC Windows.

Khi muốn chuyển đổi từ điện thoại Pixel sang Samsung hoặc ngược lại, người dùng sẽ không bị mất lịch, ảnh, ghi chú hoặc các ứng dụng yêu thích. Hệ sinh thái Google luôn đồng hành cùng người dùng.

Một trải nghiệm mượt mà

Mô hình "Không gian Mở" - Open Space của Google có khả năng mở rộng tuyệt vời cho các gia đình và hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị. Với Family Link, bạn có thể quản lý thời gian sử dụng thiết bị của trẻ trên máy tính bảng Pixel ngay cả khi cha mẹ sử dụng iPhone. Và với sự hỗ trợ của Matter và Google Home, các thiết bị thông minh hoàn toàn có thể được điều khiển bởi các sản phẩm khác nhau dù không cùng hệ sinh thái.

Điện thoại Google Pixel.

Quan trọng hơn, Google tiếp tục đầu tư vào các tính năng phần mềm thiết thực, giúp đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày — chẳng hạn như Call Screen, Hold For Me và nhập liệu bằng giọng nói với Trợ lý. Và không giống như việc triển khai AI của Apple - chỉ "sắp ra mắt", trợ lý Gemini và các công cụ ảnh AI của Google đã được phổ biến rộng rãi và hữu ích.

Tuy nhiên, cách tiếp cận mở này cũng có những hạn chế riêng. Trong khi Apple mang đến sự nhất quán và ổn định, hệ sinh thái của Google giống như bãi cát lún. Công ty khai tử các sản phẩm một cách liên tục, khiến nhiều người dùng bị mắc kẹt. Từ Allo đến Hangouts, Duo, Meet, sự hỗn loạn trong nhắn tin của Google đã trở thành một ví dụ điển hình về cách không xây dựng niềm tin lâu dài của người dùng.

Cái giá thực sự của sự cởi mở

Tất nhiên, sự linh hoạt này được thúc đẩy bởi một mô hình kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu người dùng để nuôi dưỡng đế chế quảng cáo. Các dịch vụ của Google miễn phí vì bạn chính là sản phẩm. Đối với những người dùng coi trọng quyền riêng tư hơn hết thảy, việc xử lý dữ liệu trên thiết bị của Apple và cam kết giảm thiểu thu thập dữ liệu mang đến một lựa chọn thay thế hấp dẫn và đáng tin cậy.

Đây là một sự đánh đổi rõ ràng. Khu vườn kín của Apple được thiết kế riêng tư hơn. Khu vườn mở của Google tiện lợi hơn nhưng lại lưu dấu chân kỹ thuật số của người dùng.

Sự gắn kết của Apple đi kèm với những ràng buộc

Nói rõ hơn, hệ sinh thái của Apple được thực hiện một cách xuất sắc. Các tính năng như Universal Clipboard, AirDrop, Continuity Camera và Universal Control tạo nên trải nghiệm gắn kết độc đáo trong thế giới Apple. Tuy nhiên, sự gắn kết đó lại đánh đổi bằng tính linh hoạt.

Ảnh minh họa.

Bạn muốn dùng Apple Watch hiệu quả nhất? Bạn cần sở hữu một chiếc iPhone. Bạn muốn gửi tệp bằng AirDrop? Chúng phải được chuyển đến từ một thiết bị Apple khác. Gia đình bạn dùng chung thiết bị Android và iOS? Người dùng khó lòng duy trì được các cuộc trò chuyện nhóm.

Đó chính là cái "bẫy" của khu vườn có tường bao quanh: tuyệt vời cho đến khi bạn muốn rời đi. Hệ sinh thái của Apple được tối ưu hóa để giữ bạn ở bên trong, không giúp bạn làm nhiều hơn bên ngoài.

Mô hình của Google tốt hơn cho doanh nghiệp và cho người dùng

Tất nhiên, thị phần của Apple vẫn khá lớn ở những quốc gia được hãng "ăn sâu bén rễ". Mặt khác, có nhiều lý do giúp các thiết bị Android thống trị toàn cầu. Cách tiếp cận của Google bao quát hơn, mô-đun hơn và cuối cùng là có khả năng mở rộng hơn, đặc biệt là trong một thế giới đa dạng.

Ảnh minh họa.

Từ góc độ kinh doanh, cách tiếp cận này mang lại cho Google một lượng khách hàng rộng lớn hơn nhiều. Hệ sinh thái của hãng không chỉ giới hạn ở những người mua phần cứng Pixel mà còn bao gồm bất kỳ ai sử dụng YouTube, Gmail, Google Maps hoặc thiết bị Android. Chúng không chỉ dành cho người dùng cao cấp mà còn dành cho tất cả mọi người có kết nối internet.

Đúng vậy, Google vẫn có những thiếu sót. Chiến lược phần cứng của hãng không nhất quán, vẫn thiếu một số sự tinh tế của Apple, đôi khi còn tự phá hủy các dự án của chính mình. Dù vậy, nguyên tắc đằng sau cách tiếp cận của Google khá hiện đại: xây dựng các công cụ mạnh mẽ, cho phép người dùng kết hợp và không trừng phạt họ khi chuyển đổi.