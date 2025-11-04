Hãy tải ngay iOS 26.1 vì những lý do này

iOS 26.1 là bản cập nhật lớn đầu tiên trong chu kỳ iOS 26, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mượt mà hơn với ít lỗi hơn, cùng với giao diện Liquid Glass được tinh chỉnh và một số thay đổi khác.

iOS 26.1 cuối cùng cũng đã được phát hành.

Đặc biệt, Apple sẽ sớm công bố các bản sửa lỗi bảo mật trong bản cập nhật này, vì vậy việc tải xuống iOS 26.1 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Một trong những điểm nổi bật của phiên bản này là việc mở rộng nền tảng Apple Intelligence cho nhiều ngôn ngữ hơn. Ngoài Việt Nam, người dùng nói tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Trung Quốc (phồn thể) giờ đây có thể sử dụng các ngôn ngữ này với nền tảng AI của Apple.

Ngoài ra, nhờ bản cập nhật firmware cho AirPods 4, AirPods Pro 2 và AirPods Pro 3, tính năng Dịch trực tiếp (Live Translation) hiện hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn, bao gồm tiếng Nhật, Hàn, Ý và Trung Quốc (phồn thể và giản thể).

Nhiều cải tiến đáng chú ý khác

iOS 26.1 cũng giới thiệu nhiều cải tiến quan trọng cho hệ điều hành di động của Apple. Một trong số đó là tính năng “Trượt để Dừng” (Slide to Stop) giúp người dùng dễ dàng dừng báo thức. Nếu không, người dùng có thể nhấn nút “Tạm dừng” (Snooze).

Bên cạnh đó, một nút bật/tắt Liquid Glass mới đã được thêm vào ứng dụng Cài đặt. Người dùng có thể tìm thấy tùy chọn này trong mục Màn hình & Độ sáng, cho phép chọn giữa chế độ “Trong suốt” hoặc “Màu”. Ngoài ra, trong ứng dụng Cài đặt, người dùng cũng có thể tắt tùy chọn “Vuốt để mở Camera trên màn hình khóa” giúp tắt tính năng này nếu không cần thiết.

Người dùng giờ đây đã có thể điều chỉnh độ trong suốt của Liquid Glass.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc đổi tên dịch vụ Apple TV+ thành tên gọi đơn giản là Apple TV. Thông báo này được đưa ra vào đầu tháng trước khi Apple công bố họ sẽ là đối tác phát trực tuyến chính thức của Công thức 1 tại Mỹ.

Người dùng iPhone cũng sẽ có trải nghiệm mới trong Apple Music với tính năng vuốt bài hát để chuyển đổi giữa các bài hát tạo nên một trải nghiệm tương tác hơn.

Ngoài iOS 26.1, Apple cũng phát hành các bản cập nhật cho iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 và visionOS 26.1. Người dùng iPhone có thể cài đặt iOS 26.1 bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.