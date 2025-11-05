Các nhà khoa học tìm ra "mẹo" để nhớ lại những ký ức tuổi thơ đã mất

Các nhà khoa học vừa tìm ra một cách lạ lùng để giúp người lớn hồi tưởng lại những ký ức tuổi thơ đã mất từ lâu. "Chìa khóa" nằm ở việc thay đổi cách chúng ta nhận thức về chính cơ thể mình, cụ thể là "hóa thân" thành phiên bản trẻ con của chính mình.

Ảnh minh họa về đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta.

Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Scientific Reports (thuộc nhóm Nature) lần đầu tiên chứng minh rằng người lớn có thể truy cập ký ức thời thơ ấu hiệu quả hơn sau khi tạm thời nhìn thấy chính mình với phiên bản khuôn mặt trẻ con.

Các nhà thần kinh học tại Đại học Anglia Ruskin (ARU), Cambridge, đã tiến hành thí nghiệm trên 50 tình nguyện viên. Họ sử dụng kỹ thuật "ảo ảnh đồng hóa khuôn mặt" (enfacement illusion).

Những người tham gia được xem một video trực tiếp về khuôn mặt của chính họ, nhưng đã được chỉnh sửa kỹ thuật số bằng bộ lọc để trông giống như khi họ còn nhỏ. Khi họ cử động đầu, hình ảnh "trẻ con" trên màn hình cũng di chuyển theo, tạo ra cảm giác mạnh mẽ rằng khuôn mặt trẻ con đó chính là của họ.

Sau trải nghiệm "hóa thân" này, họ được phỏng vấn về các ký ức tự truyện. Kết quả rất rõ ràng là nhóm nhìn thấy phiên bản trẻ hơn của mình đã nhớ lại các sự kiện thời thơ ấu chi tiết hơn đáng kể so với nhóm đối chứng (nhóm chỉ nhìn thấy khuôn mặt người lớn bình thường).

Phát hiện này đã làm sáng tỏ mối liên kết sâu sắc giữa cách não bộ nhận thức về cơ thể và cách chúng ta lưu trữ ký ức.

Tìm ra cách lấy lại ký ức tuổi thơ đã bị lãng quên.

Giáo sư Jane Aspell, tác giả cao cấp của nghiên cứu, giải thích: "Khi ký ức tuổi thơ của chúng ta được hình thành, chúng ta có một cơ thể khác. Vì vậy, chúng tôi tự hỏi rằng nếu giúp mọi người trải nghiệm lại các khía cạnh của cơ thể đó, liệu chúng ta có thể giúp họ nhớ lại ký ức từ thời điểm đó không?".

Tiến sĩ Utkarsh Gupta, tác giả chính, bổ sung rằng các sự kiện chúng ta nhớ không chỉ là trải nghiệm về thế giới bên ngoài, mà còn là "trải nghiệm về cơ thể của chúng ta".

"Chúng tôi phát hiện ra rằng... hóa thân thành phiên bản trẻ con trên khuôn mặt của chính mình, có thể tăng cường đáng kể khả năng truy cập vào ký ức tuổi thơ", tiến sĩ Gupta nói. "Điều này có thể là do não bộ mã hóa thông tin cơ thể như một phần chi tiết của sự kiện. Tái giới thiệu các tín hiệu cơ thể tương tự có thể giúp chúng ta truy xuất những ký ức đó, ngay cả sau nhiều thập kỷ"

Khám phá thú vị này mở ra tiềm năng phát triển các phương pháp mới để truy cập các ký ức bị lãng quên, thậm chí là những ký ức từ thời kỳ "mất trí nhớ tuổi thơ" (vài năm đầu đời) hoặc hỗ trợ những người bị suy giảm trí nhớ.