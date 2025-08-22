Trình làng Google Pixel 10 Pro Fold màn hình gập cực lớn, pin cực "trâu"

Tại sự kiện ra mắt, Google không chỉ ra mắt Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel Watch 4 và Pixel Buds 2a mà còn giới thiệu cả Pixel 10 Pro Fold.

Chiếc smartphone màn hình gập này sở hữu màn hình chính LTPO OLED 8 inch, độ phân giải 2076 x 2156 pixel với độ sáng tối đa 3.000 nit. Màn hình bên ngoài là LTPS OLED có kích cỡ 6,4 inch, độ phân giải 1080 x 2364 pixel với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit.

Pixel 10 Pro Fold.

Bên trong máy là chip xử lý Tensor G5, chip Titan M2, RAM LPDDR5X 16GB và bộ nhớ trong tùy chọn 256GB/ 512GB/ 1TB chuẩn UFS 4.0.

Máy có camera chính 48 MP, camera góc siêu rộng 10,5 MP với trường nhìn (FOV) 127 độ, camera tele 10,8 MP với zoom quang 5x, 2 camera selfie (đều được tích hợp trong màn hình) chất lượng 10 MP với trường nhìn 87 độ.

Thiết bị sở hữu viên pin 5.015 mAh, hỗ trợ sạc có dây 30W và sạc không dây Qi2 15W. Sạc qua dây có thể sạc từ 0 - 50% trong 30 phút. Pixel 10 Pro Fold chạy hệ điều hành Android 16 ngay từ khi ra mắt và sẽ nhận được 7 năm cập nhật Android lớn, bản vá bảo mật và Pixel Drops.

Pixel 10 Pro Fold có giá khá "chát".

Máy được chứng nhận IP68 về khả năng chống bụi và nước, dày 10,8mm khi gập lại, dày 5,2mm khi mở ra và nặng 258g. Điện thoại màn hình gập của Google sẽ có hai màu: Moonstone (xám) và Jade (xanh lá).

Máy có cảm biến vân tay bên cạnh, được tích hợp vào nút nguồn, loa stereo, 3 mic và hỗ trợ kết nối Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, UWB, cùng 2 SIM với 1 khe cắm vật lý và 1 khe cắm eSIM.

Pixel 10 Pro Fold sẽ có mặt trên thị trường vào ngày 9/10. Giá bán cho phiên bản 256GB là 1.799 USD (khoảng 47,4 triệu đồng), bản 512GB có giá 1.919 USD (khoảng 50,6 triệu đồng) và bản 1TB có giá là 2.149 USD (khoảng 56,7 triệu đồng).

Pixel 10 Pro Fold có khả năng chống bụi cực tốt.

So với phiên bản tiền nhiệm, máy có màn hình ngoài lớn hơn một chút, chip tốt hơn, bộ nhớ nhanh hơn (và nhiều hơn), cùng pin lớn hơn, sạc nhanh hơn cả qua dây và không dây. Tuy nhiên, giá bán của sản phẩm khá cao, không dành cho số đông người dùng.