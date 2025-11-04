Cách tải game "Tiệm phở của anh Hai" đang gây sốt khắp cõi mạng

Giữa một "rừng" game bom tấn hiện đại, một quán phở nhỏ tại địa chỉ hư cấu "10 Đan Phượng, Hà Nội" lại bất ngờ trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng khắp thế giới. "Tiệm Phở của Anh Hai" (Brother Hai's Pho Restaurant), một tựa game miễn phí do sinh viên Việt Nam phát triển, đang chứng minh rằng nỗi sợ hãi chân thực nhất đôi khi lại đến từ những điều quen thuộc nhất.

Hình ảnh chú chó nổi tiếng trong game "Tiệm Phở của Anh Hai".

Một cú hích cho game indie Việt

Thoạt nhìn, "Tiệm Phở của Anh Hai" mở ra một bối cảnh không thể "Việt Nam" hơn. Người chơi sẽ hóa thân thành chủ tiệm phở, Anh Hai, với công việc ban ngày là nấu phở và phục vụ khách hàng.

Nhưng điều khiến trò chơi này nhanh chóng thu hút được người chơi không phải là việc nấu nướng và buôn bán phở. Mà là khi màn đêm buông xuống, sự bình yên của quán phở biến mất. Không gian quen thuộc trở nên méo mó, ánh đèn chập chờn, tiếng bước chân lạ vang lên và những vị khách bất ngờ quay lại... Một câu chuyện bí ẩn dần hé lộ, gieo rắc một cảm giác "lạnh gáy" nhưng đầy tò mò.

Nhóm phát triển đã thành công trong việc "bê" cả một không gian Hà Nội đặc trưng vào game. Từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế tỉ mỉ như chiếc ghế nhựa xanh, ống đũa trên bàn, tấm biển hiệu đỏ chữ vàng. Đặc biệt, những hình ảnh như tờ rơi khoan cắt bê tông hay khẩu hiệu phòng chống ma túy trên bức tường cũ đã chạm đến sự thân thuộc của bất kỳ người chơi Việt nào.

Bối cảnh đậm chất Việt Nam trong game.

Được phát triển bằng Godot Engine và phát hành miễn phí trên nền tảng itch.io (hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh), "Tiệm Phở của Anh Hai" là minh chứng rõ ràng cho thấy không cần ngân sách khổng lồ, các nhà phát triển trẻ vẫn có thể tạo ra tiếng vang.

Cách tải và trải nghiệm trò chơi "Tiệm Phở của Anh Hai"

Truy cập vào trang itch.io của trò chơi tại địa chỉ này và bấm nút "Download Now".

Một cửa sổ sẽ hiện lên, bạn có thể ủng hộ nhóm phát triển nếu muốn, hoặc chọn "No thanks, just take me to the downloads" để tải miễn phí. Chọn phiên bản phù hợp (Windows hoặc Linux) để tải về (dung lượng file khoảng hơn 1 GB).

Sau khi tải xong, bạn chỉ cần giải nén tệp tin và khởi chạy file "pho_anh_hai.exe" để bắt đầu chơi.