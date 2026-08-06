iPhone 20 sẽ hoạt động cực mát mẻ nhờ điều này

Các mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple dự kiến ​​mang tên iPhone 20 được đồn đoán sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2027 với thiết kế được thay đổi toàn diện. Các thiết bị này sẽ sở hữu mặt kính cong ở cả mặt trước và sau, đi kèm với các nút bấm dạng rắn (solid-state).

iPhone Air.

Mới đây, một thông tin rò rỉ đã tiết lộ thêm chi tiết về thiết kế bên trong và hệ thống tản nhiệt của máy. Theo người cung cấp tin Fixed Focus Digital, dòng iPhone 20 sẽ có phần khung tương tự như khung máy của iPhone Air, đồng thời sở hữu độ mỏng ấn tượng như mẫu điện thoại siêu mỏng này của Apple.

Nguồn tin này cũng khẳng định, iPhone 20 sẽ có hiệu suất tản nhiệt vượt trội đáng kể so với dòng iPhone 17 Pro nhờ vào hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber) có kích thước lớn hơn.

Ảnh concept iPhone 20.

Theo thông tin rò rỉ, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm của Apple sẽ được trang bị buồng hơi lớn hơn khoảng một inch so với loại đang được sử dụng trên các mẫu Pro hiện tại. Nếu được tích hợp, điện thoại sẽ có khả năng làm mát tốt hơn, giúp tăng tuổi thọ khi sử dụng với cường độ cao.

iPhone 20 Pro Max được đồn đoán sở hữu màn hình 6,96 inch, viên pin dung lượng 6.000mAh, công nghệ FaceID ẩn dưới màn hình và tính năng sạc ngược không dây. Theo những tin đồn trước đó, cặp iPhone 20 sẽ có thiết kế toàn màn hình và cong 4 cạnh, đem lại vẻ đẹp vô cùng tinh tế, định nghĩa lại phong cách thiết kế của iPhone trong tương lai. Tuy nhiên, do là sản phẩm đặc biệt, chúng sẽ có giá khá cao.

Hiện tại, mọi thông tin về dòng iPhone 20 mới chỉ là tin đồn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về những "siêu phẩm" này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!