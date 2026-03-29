Apple đã sẵn sàng thiết kế mới hoàn toàn cho iPhone 20

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple đang nghiên cứu công nghệ camera và cảm biến đặt dưới màn hình. Một số thông tin từ nguồn Digital Chat Station cho biết, hãng đang phát triển thiết kế màn hình cong bốn cạnh (quad-curved), kết hợp với việc loại bỏ hoàn toàn các phần “đục lỗ” hay “tai thỏ”.

Nếu thành công, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sở hữu màn hình liền mạch, camera trước và hệ thống Face ID được tích hợp hoàn toàn bên dưới. Đây là hướng đi đã được Apple theo đuổi trong nhiều năm nhằm tối đa hóa diện tích hiển thị.

iPhone X.

Chiến lược này tương tự cách Apple từng triển khai vào năm 2017 khi ra mắt iPhone 8 và iPhone 8 Plus trước, sau đó giới thiệu iPhone X với thiết kế hoàn toàn mới.

Tiến trình phát triển theo từng giai đoạn

Dù ý tưởng về iPhone “toàn màn hình” đã xuất hiện từ lâu, việc triển khai trên thực tế vẫn gặp nhiều thách thức kỹ thuật. Một trong những khó khăn lớn là đảm bảo chất lượng hình ảnh của camera đặt dưới màn hình và độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Các nguồn tin gần đây cho biết, Apple có thể áp dụng lộ trình từng bước. Trước mắt, hãng sẽ thu nhỏ phần cắt trên màn hình trong các phiên bản sắp tới thay vì loại bỏ hoàn toàn. Công nghệ Face ID dưới màn hình được kỳ vọng hoàn thiện dần và có thể xuất hiện đầy đủ vào năm 2027.

Trước đó, một số smartphone Android như Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 5 đã sử dụng camera dưới màn hình nhưng chất lượng hình ảnh chưa đạt kỳ vọng. Điều này khiến nhiều hãng vẫn thận trọng khi áp dụng rộng rãi công nghệ này.

Thiết kế mới và phản ứng người dùng

Ngoài camera ẩn, thiết kế màn hình cong bốn cạnh cũng là điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, màn hình cong cạnh từng gây tranh cãi về trải nghiệm sử dụng, dễ xảy ra hiện tượng chạm nhầm hoặc khó bảo vệ bằng kính cường lực.

Do đó, việc Apple theo đuổi thiết kế này có thể tạo ra những phản ứng trái chiều. Trong những năm gần đây, xu hướng thiết kế smartphone có phần quay lại với màn hình phẳng để tối ưu tính thực dụng.

Ảnh concept iPhone 20.

Đối với người dùng, các thay đổi về thiết kế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi kèm cải thiện rõ rệt về trải nghiệm, như hiển thị tốt hơn, thao tác thuận tiện hơn hoặc tăng độ bền thiết bị.

Các thử nghiệm của Apple cho thấy hãng vẫn đang tìm kiếm hướng đi mới cho iPhone nhưng việc hiện thực hóa những thay đổi này còn phụ thuộc vào khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phản hồi từ thị trường.