Bí mật phía sau cảm giác “đã” khi mở hộp iPhone mới

Mở hộp iPhone mới mua là một trải nghiệm không hề nhanh chóng. Người dùng phải gỡ bỏ lớp niêm phong và từ từ nhấc nắp hộp, nhưng nắp thường di chuyển chậm do thiết kế khớp hoàn hảo giữa hai nửa hộp. Điều này khiến người dùng phải chờ đợi, và mặc dù có thể dùng lực để mở, hầu hết mọi người vẫn chọn cách nhẹ nhàng hơn, bởi nhiều người vẫn giữ lại hộp rỗng thay vì tái chế như Apple khuyến cáo.

Trong thực tế, trải nghiệm hồi hộp khi mở hộp cũng chính là ý định ngay từ những ngày đầu của iPhone mà Apple muốn dành cho người tiêu dùng. Công ty đã thiết kế quy trình mở hộp này với mục đích tạo ra sự mong chờ và mang đến trải nghiệm cao cấp cho khách hàng của mình.

Steve Jobs từng chia sẻ rằng ông muốn cảm giác xúc giác khi mở hộp tạo ấn tượng đầu tiên về sản phẩm. Cựu Giám đốc thiết kế Jony Ive của Apple cũng nhấn mạnh rằng bao bì không chỉ là vật chứa đựng sản phẩm mà còn là một phần của câu chuyện, tạo ra một nghi thức đặc biệt cho người dùng.

Dù thay đổi, “nghi thức” mở hộp iPhone vẫn được giữ nguyên

Kể từ khi ra mắt mẫu iPhone đầu tiên vào năm 2007, Apple đã duy trì cách tiếp cận này, mặc dù đã có những thay đổi đáng kể trong thiết kế hộp đựng. Với iPhone 12, hộp được thiết kế tối giản hơn, chỉ lớn hơn một chút so với chiếc điện thoại bên trong nhằm giảm thiểu kích thước và bảo vệ môi trường. Việc loại bỏ bộ sạc và tai nghe EarPods khỏi hộp cũng giúp Apple giảm khí thải carbon và tối ưu hóa quy trình vận chuyển.

Mặc dù hộp bán lẻ iPhone đã được cải tiến qua các năm, từ việc loại bỏ lớp bọc nhựa đến việc sử dụng 100% sợi tái chế cho hộp iPhone 16, nhưng nghi thức mở hộp vẫn được giữ nguyên. Người dùng vẫn phải trải qua khoảng thời gian chờ đợi trước khi được cầm chiếc iPhone trong tay, từ đó tạo nên một trải nghiệm đầy hồi hộp và kỳ diệu.

Rõ ràng, sự tinh tế của Apple hình thành ngay từ đầu với iPhone. Công ty không chỉ bán sản phẩm, mà còn mang đến một trải nghiệm độc đáo, khiến mỗi lần mở hộp trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ.