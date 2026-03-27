Apple đang thử nghiệm camera 200MP cực "chất" cho iPhone

Trong khi các điện thoại thông minh Android đã cung cấp cảm biến 200MP lớn từ lâu, Apple vẫn chưa giới thiệu cảm biến tương tự trên iPhone. Điều đó có thể sớm thay đổi.

Trong một bài đăng trên Weibo, tài khoản Digital Chat Station trích dẫn các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, tuyên bố rằng Apple đang thử nghiệm một cảm biến 200MP lớn cho iPhone thế hệ tiếp theo.

Theo đó, Apple đang đánh giá một cảm biến kích cỡ 1/1.12 inch, tương tự như cảm biến trên chiếc smartphone cao cấp Oppo Find X9 Ultra với camera kép 200MP. Cảm biến này đang được thử nghiệm cho camera chính phía sau iPhone.

Người cung cấp thông tin cho biết thêm rằng cảm biến này ​​sẽ được bán ra thị trường vào năm tới, chưa khẳng định chắc chắn iPhone tiếp theo sẽ có camera chính 200MP.

Trong khi đó, một chiếc điện thoại sắp ra mắt khác, Vivo X300 Ultra, đã được xác nhận sẽ có thiết lập camera kép 200MP. Máy ảnh sẽ sử dụng cảm biến Sony LYTIA-901 200MP kích thước 1/1.12 inch cho camera chính, dùng cảm biến Samsung HP0 200MP cho camera tele ống kính tiềm vọng.

Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ vô cùng mong chờ. Hiện tại, hệ thống 3 camera sau 48MP trên iPhone 17 Pro đã quá "đỉnh". Nếu được tích hợp camera 200MP, khả năng nhiếp ảnh của iPhone sẽ được nâng lên một tầm cao mới.