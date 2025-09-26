Liệu Apple có dám khai tử "biểu tượng một thời đang mất giá trị" iPhone Pro Max?

Thay vì phát hành một phiên bản iPhone 18 Pro Max vào năm sau, Apple có thể sẽ tập trung vào việc phát triển một chiếc iPhone hoàn toàn mới, không chỉ đơn thuần là một phiên bản lớn hơn mà còn mang đến những tính năng vượt trội hơn. Để phù hợp với hướng đi mới, nhiều ý kiến cho rằng Apple có thể đang xem xét việc thay đổi thương hiệu iPhone Pro Max thành iPhone Ultra.

iPhone Pro Max đang dần trở nên vô nghĩa trước iPhone Pro

Mặc dù iPhone 17 Pro Max hiện tại được đánh giá là một trong những chiếc smartphone tốt nhất với màn hình lớn và thời lượng pin ấn tượng, nhiều tính năng của nó không khác biệt so với iPhone 17 Pro, vốn có giá rẻ hơn 3 triệu đồng. Điều này cho thấy Apple dường như không còn đầu tư nhiều vào việc phát triển phiên bản Pro Max nữa.

Thời lượng pin là lợi thế đáng chú ý nhất giữa iPhone 17 Pro Max với 17 Pro.

Trước đây, Apple thường tạo ra sự khác biệt rõ rệt cho mẫu Pro Max, nhưng với sự xuất hiện của iPhone 16 Pro và 17 Pro, có vẻ công ty đã không còn chú trọng vào việc phát triển phiên bản lớn hơn. Mặc dù iPhone Pro Max thường bán chạy, nhưng sự khác biệt giữa nó và iPhone Pro không đủ lớn để biện minh cho mức giá cao hơn.

Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, Apple có thể không muốn làm hỏng một sản phẩm thành công. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không nên thử nghiệm và vượt qua giới hạn của mình, đặc biệt khi các mẫu iPhone không phải Pro đang dần được trang bị nhiều tính năng cao cấp.

iPhone Ultra mới là tương lai

Năm nay, Apple đã chính thức khai tử dòng iPhone Plus không thành công để giới thiệu iPhone Air - một sản phẩm siêu mỏng với thiết kế nổi bật. Điều này cho thấy rằng, Apple đang chuyển hướng tập trung vào kiểu dáng và thiết kế thay vì chỉ cố gắng trở thành người dẫn đầu trong mọi khía cạnh.

iPhone Air là nền tảng để Apple tung ra iPhone Ultra vào năm sau?

Chính vì vậy, khi sự khác biệt không quá nhiều giữa iPhone Pro Max và iPhone Pro, người dùng hoàn toàn có thể mong đợi sự xuất hiện của iPhone Ultra. Đây không chỉ là phiên bản lớn hơn của một mẫu điện thoại khác mà còn mang lại hiệu suất vượt trội. Những tính năng như camera 200 MP, khả năng zoom quang 10x, hoặc tốc độ sạc nhanh có thể là những điểm nhấn mà người dùng mong muốn.

Cuối cùng, câu hỏi đặt ra là liệu Apple có quyết định loại bỏ iPhone 18 Pro Max để chuyển sang phiên bản Ultra hay không. Mặc dù có vẻ khó xảy ra, Apple vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển một chiếc iPhone cao cấp hơn, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tăng giá. Với những gì đã xảy ra trên iPhone Air, đã đến lúc Apple nên định hướng iPhone theo những hướng đi mới thay vì chỉ phát hành những bản cập nhật lặp đi lặp lại. iPhone Ultra có thể là giải pháp hoàn hảo để duy trì đà tăng trưởng của dòng sản phẩm này.