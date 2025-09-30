Đối thủ truyền kiếp nhưng lại là “ân nhân” của Apple

Tuy nhiên, khi nói đến phần cứng của iPhone, Samsung lại đóng vai trò là một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Kể từ khi iPhone X ra mắt vào năm 2017, Apple đã phụ thuộc rất nhiều vào Samsung Display cho các tấm nền OLED. Mặc dù Apple đang cố gắng đa dạng hóa nhà cung cấp sang LG và BOE, Samsung vẫn giữ vị trí thống trị nhờ công nghệ OLED vượt trội, mang lại độ sáng và độ chính xác màu sắc mà Apple yêu cầu. Samsung thường là đơn vị đầu tiên sản xuất hàng loạt các loại màn hình mới, như LTPO OLED hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz cho ProMotion.

Samsung đóng vai trò lớn cho sự thành công của iPhone.

Ngoài màn hình, Samsung còn cung cấp chip nhớ tiên tiến cho iPhone. Một số mẫu máy sử dụng bộ nhớ flash NAND và mô-đun DRAM LPDDR do Samsung Semiconductor sản xuất, mặc dù Apple cũng hợp tác với Micron, TSMC và các nhà cung cấp khác. Trong khi bộ xử lý dòng A được thiết kế hoàn toàn bởi Apple, Samsung vẫn tham gia vào quá trình sản xuất các thành phần chip nhỏ nhưng thiết yếu, như tích hợp bộ nhớ ở cấp độ xưởng đúc.

Sự thật thú vị là, mặc dù Apple và Samsung cạnh tranh trong lĩnh vực smartphone, hoạt động kinh doanh của họ lại đan xen chặt chẽ. Mỗi khi Apple bán một chiếc iPhone cao cấp, như iPhone 17 Pro, Samsung lại thu lợi từ các đơn đặt hàng màn hình và chip. Điều này đã khiến Apple phải đầu tư vào việc tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế, tuy nhiên Samsung vẫn giữ lợi thế công nghệ cho đến nay.

Trong tương lai, Apple có thể chuyển nhiều đơn hàng hơn sang BOE hoặc LG, nhưng cho đến khi các công ty này có thể đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và năng suất, Samsung vẫn sẽ là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của iPhone.

Apple còn phải dựa vào những công ty nào?

Sự thống trị của Apple trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng phụ thuộc vào một chuỗi cung ứng trải dài toàn cầu. Trong khi công ty thiết kế phần cứng tại California, họ có hàng trăm nhà cung cấp cung cấp các linh kiện cần thiết cho các thiết bị như iPhone, iPad và Mac. Danh sách nhà cung cấp năm 2022 của Apple ghi nhận 200 công ty với hơn 600 cơ sở, đại diện cho hầu hết hoạt động mua sắm của công ty.

Nhiều thành phần linh kiện khác nhau trên iPhone có nguồn gốc từ hàng trăm chuỗi cung ứng toàn cầu.

Foxconn, hay còn gọi là Hon Hai Precision Industry, là một trong những đối tác lớn nhất của Apple, chịu trách nhiệm lắp ráp phần lớn iPhone tại Trung Quốc và Ấn Độ. Các công ty Đài Loan như Pegatron và Wistron tham gia vào quá trình lắp ráp sản phẩm của Apple, trong khi Compal và Quanta sản xuất iPad, MacBook và Apple Watch. TSMC là nhà cung cấp quan trọng sản xuất bộ vi xử lý dòng A và dòng M cho công ty Mỹ.

Trung Quốc là trung tâm sản xuất AirPods thông qua GoerTek và Luxshare, trong khi Nhật Bản cung cấp các linh kiện quan trọng như cảm biến camera từ Sony và tấm nền màn hình từ Sharp. Có trụ sở tại New York, Corning sản xuất kính cường lực Gorilla Glass cho iPhone, trong khi các công ty Mỹ khác như Broadcom và Qualcomm cung cấp chip giao tiếp không dây và công nghệ modem.

Những mối quan hệ đối tác này cho thấy quy mô và sự phức tạp của chuỗi cung ứng của Apple. Mặc dù Apple kiểm soát chặt chẽ chất lượng và chi phí, các thiết bị của công ty là kết quả của sự đóng góp từ nhiều nhà sản xuất công nghệ hàng đầu thế giới.