Giá cổ phiếu Apple leo đỉnh sau màn ra mắt iPhone 17

Sau khi đối mặt với biến động ban đầu từ thuế quan, sự hoài nghi về AI và những lo ngại kinh tế rộng hơn, cổ phiếu Apple đã phục hồi. Tính đến ngày 22/9, cổ phiếu giao dịch của hãng đã ở quanh mức 255 USD (khoảng 6,7 triệu đồng).

Sự phục hồi phản ánh sự chuyển dịch tâm lý từ thận trọng sang tự tin của các nhà đầu tư. Kết quả này cũng nhấn mạnh khả năng kết hợp chiến lược, tâm lý và khả năng phục hồi của Apple khi đối mặt với các mối đe dọa bên ngoài.

Ảnh minh họa.

Đầu năm 2025, Apple vướng vào cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung mới, làm thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư. Washington áp thuế nhập khẩu 10%, Bắc Kinh đáp trả bằng các biện pháp đối phó và những lo ngại về chuỗi cung ứng gia tăng.

Với nhiều mẫu iPhone vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, sự leo thang này đã ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận của Apple. Cổ phiếu đã giảm vào cuối năm 2024 trước khi phục hồi chậm chạp trong những tháng mùa hè năm nay.

Apple đã phản ứng bằng cách đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa, chuyển nhiều hoạt động sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam để ổn định trong tương lai. Công ty có kế hoạch để Ấn Độ sản xuất hầu hết iPhone được bán tại Mỹ vào năm 2026.

Apple cũng đã gia hạn các cam kết với hoạt động sản xuất tại Mỹ, điều này giúp giảm thiểu rủi ro chính trị và xoa dịu những lo ngại của thị trường. Các nhà đầu tư coi những hành động này là bằng chứng cho thấy tình hình thuế quan có thể kiểm soát được.

Lo lắng về AI và chặng đường dài của Apple

Bên cạnh việc phải giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng, Apple cũng phải đối mặt với những nghi ngờ về chiến lược trí tuệ nhân tạo của mình. Các đối thủ cạnh tranh đã tạo ra những đột phá dựa trên nền tảng đám mây trong khi Apple nhấn mạnh vào hiệu suất trên thiết bị và quyền riêng tư nghiêm ngặt.

Apple định hình cách tiếp cận của mình là thận trọng thay vì bị động, tập trung vào việc tích hợp giữa phần cứng và phần mềm. Định vị đó đã trở nên đáng tin cậy hơn sau khi các báo cáo hàng quý xác nhận doanh thu mạnh mẽ từ iPhone và Dịch vụ.

Dòng iPhone 16 và bản cập nhật Apple Intelligence cho thấy những tiến triển đáng kể. Mặc dù không quá nổi bật nhưng những bổ sung này đã củng cố trọng tâm của công ty vào chiều sâu hệ sinh thái.

Doanh thu dịch vụ đạt 26,6 tỷ USD trong quý 3, một kỷ lục mới cho thấy sức mạnh thuê bao ngày càng tăng. Phần cứng vẫn là điểm sáng trong khi dịch vụ ngày càng cung cấp nền tảng ổn định cho định giá của Apple.

Kinh tế vĩ mô và khả năng phục hồi

Môi trường kinh tế chung cũng giúp cải thiện điều kiện kinh doanh cho Apple và các công ty cùng ngành. Lạm phát hạ nhiệt, các ngân hàng trung ương phát tín hiệu cắt giảm lãi suất và cổ phiếu công nghệ được hưởng lợi từ sự lạc quan mới.

CEO Apple - Tim Cook.

Chưa hết, Apple vẫn vượt trội về doanh số điện thoại thông minh trong khi toàn cầu đang chững lại tại các thị trường trọng điểm. iPhone 16 được xếp hạng là mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới trong nửa đầu năm 2025.

Sức mạnh của mảng dịch vụ đã củng cố nền tảng, tạo cho cổ phiếu một vùng đệm chống lại sự biến động trong các chu kỳ phần cứng. Các nhà đầu tư bắt đầu coi câu chuyện AI của Apple là yếu tố bổ sung cho tăng trưởng thay vì là lực cản đối với định giá.

Rủi ro và chặng đường phía trước

Ngay cả khi có tiến triển, Apple vẫn phải đối mặt với những rủi ro, thách thức. Trung Quốc vẫn là một mắt xích dễ bị tổn thương trong chuỗi cung ứng, những đợt bùng phát dịch bệnh tiềm ẩn có thể đe dọa sản xuất.

Cách tiếp cận AI của Apple đáng tin cậy hơn nhưng phạm vi vẫn hẹp hơn so với các đối thủ nặng về điện toán đám mây.

Mặt khác, kính Vision Pro với giá bán đắt đỏ cũng là một thách thức khác khi "Táo Cắn Dở" đặt cược dài hạn vào điện toán không gian.

Hiện tại, các cơ quan quản lý đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, đặc biệt là ở châu Âu, nơi các khoản tiền phạt và điều tra vẫn đang tiếp diễn. Những thay đổi của App Store có thể ảnh hưởng đến một trong những mảng kinh doanh sinh lời nhất của Apple.

Sự cân bằng của Apple

Sự phục hồi của Apple vào năm 2025 minh họa cho các chiến lược và khả năng phục hồi của hãng, có thể ổn định niềm tin của thị trường. Cú sốc thuế quan đã được bù đắp bằng việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và những nghi ngờ về AI đã được xoa dịu nhờ sự tích hợp hệ sinh thái.

Sự khác biệt giữa phục hồi và dẫn đầu là rất lớn, và các nhà đầu tư vẫn tập trung vào làn sóng tiếp theo. Apple phải chứng minh rằng phần cứng, dịch vụ và AI của mình có thể tạo ra sự đổi mới thay vì chỉ duy trì sự ổn định.

Các nhà đầu tư đã quay trở lại mua vào, giá cổ phiếu Apple một lần nữa đang ở gần mức cao nhất trong năm. Tương lai của "ông trùm" này sẽ được đánh giá dựa trên khả năng thực thi, sự đa dạng hóa và những động thái táo bạo, chứng minh Apple vẫn đang định hình công nghệ.