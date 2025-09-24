Apple toan tính gì khi bán iPhone giá 63,99 triệu "đắt nhất lịch sử"?

Khi iPhone 17 được bán ra trên toàn cầu, ông Cook cho biết tại cửa hàng Fifth Avenue rằng: “Không có sự gia tăng thuế quan nào ảnh hưởng đến giá cả một cách rõ ràng”.

iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,99 triệu đồng đến 63,99 triệu đồng tại Việt Nam.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Apple về việc áp thuế 25% nếu công ty không sản xuất iPhone tại Mỹ. Ở thời điểm đó, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng: “Tôi đã thông báo với Tim Cook rằng tôi mong đợi iPhone được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ, không phải Ấn Độ hay bất kỳ nơi nào khác”.

Mặc dù Cook phủ nhận mối liên hệ giữa thuế quan và giá cả iPhone 17, nhưng số liệu từ Apple lại cho thấy một thực tế khác. Trong quý 2/2025, công ty đã chịu thiệt hại 800 triệu USD do thuế quan, và con số này có thể tăng lên 1,1 tỷ USD trong quý 3. Để giảm thiểu chi phí, Apple đã chuyển sản xuất iPhone sang Ấn Độ và Việt Nam, nơi có mức thuế quan thấp hơn.

Ông Cook cũng cho biết Apple sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào sản xuất tại Mỹ trong bốn năm tới, với hy vọng thu hút thêm nhiều công ty đến xây dựng tại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia nghi ngờ khả năng Apple có thể sản xuất iPhone tại Mỹ do vấn đề về lực lượng lao động.

Có một số lý do có thể xảy ra khiến giá iPhone 17 Pro Max bị đẩy lên cao.

Nguyên nhân nào khiến giá iPhone 17 Pro Max lên đến 63,99 triệu đồng?

Apple đã tích hợp nhiều công nghệ mới vào iPhone 17 Pro Max, gồm hệ thống tản nhiệt buồng hơi và camera nâng cấp. Hơn nữa, Apple đang định hình lại hình ảnh của iPhone như một chiếc máy tính bỏ túi chuyên nghiệp, với tùy chọn lưu trữ 2 TB cho các nhà sáng tạo nội dung.

Ngoài ra, Apple có thể đang áp dụng chiến thuật tâm lý định giá, khiến các phiên bản giá rẻ hơn trở nên hấp dẫn hơn khi so sánh. Mức giá này cũng đặt nền móng cho các sản phẩm tương lai, như iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt vào năm sau. Công ty có thể xem đây là cách để “khảo sát” người dùng trước khi đưa ra mức giá phù hợp với iPhone màn hình gập, tránh khiến người dùng cảm thấy sốc về mức giá tăng mạnh.

Dù giá iPhone 17 Pro Max cao, cổ phiếu Apple vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, điều này cho thấy các nhà đầu tư không lo ngại về mức giá này. Doanh thu của Apple trong quý vừa qua đạt 94 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước, với doanh số iPhone tăng 13,5%.

Apple muốn người dùng "quen dần" với mức giá đắt đỏ của iPhone?

Mặc dù không phải ai cũng sẵn sàng chi hơn 60 triệu đồng cho một chiếc điện thoại, Apple đã vượt qua một ranh giới quan trọng trong việc định hình giá trị của sản phẩm. Tim Cook có thể đúng về mặt kỹ thuật khi nói rằng giá iPhone không liên quan đến thuế quan, nhưng những thay đổi trong chiến lược sản xuất và định giá của Apple đã cho thấy một điều rõ ràng: công ty đang định nghĩa lại ngưỡng giá cho smartphone.

Câu hỏi đặt ra không phải là liệu có chiếc điện thoại nào đáng giá 63,99 triệu đồng hay không, mà là liệu điều này có trở thành chuẩn mực mới trong tương lai hay không.