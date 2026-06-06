Đây là tính năng nên tắt nếu điện thoại Android thường xuyên giật lag

Tính năng RAM ảo trên các điện thoại Android có thể mang tên gọi khác nhau, chẳng hạn RAM Plus trên các thiết bị Samsung, hay Memory Extension trên các thiết bị Xiaomi. Đây là tính năng khá phổ biến trên nhiều điện thoại Android hiện nay, hoạt động bằng cách sử dụng một phần bộ nhớ trong của thiết bị như một dạng RAM bổ sung khi bộ nhớ RAM vật lý gần đầy.

RAM ảo được cho là chỉ mang lại lợi ích cho điện thoại Android có RAM thấp dưới 8 GB

Mặc dù về lý thuyết đây là một giải pháp thông minh, nhưng thực tế lại cho thấy bộ nhớ trong thường chậm hơn đáng kể so với RAM vật lý. Khi hệ thống bắt đầu sử dụng bộ nhớ ảo để quản lý các ứng dụng đang mở, hiệu suất của điện thoại có thể không được cải thiện, thậm chí chậm hơn do tài nguyên kém hiệu quả hơn.

Khi nào điện thoại nên dùng RAM ảo?

Đối với các điện thoại có RAM từ 4 GB trở xuống, RAM ảo có thể giúp ngăn chặn việc hệ thống liên tục đóng các ứng dụng chạy ngầm. Trong trường hợp này, việc sử dụng RAM ảo là một lựa chọn tốt hơn so với việc không có RAM. Tuy nhiên, nếu điện thoại có RAM từ 8 GB trở lên, RAM ảo thường trở nên vô dụng và có thể gây ra hiện tượng chậm không cần thiết vì hệ thống sẽ sử dụng bộ nhớ trong một cách không cần thiết.

Để tắt tính năng RAM ảo trên điện thoại Samsung, người dùng có thể thực hiện bằng cách vào Settings > Device Care > Memory > RAM Plus và vô hiệu hóa tính năng này. Với các điện thoại Android khác, tên gọi có thể khác nhau, tuy nhiên chúng thường đường đặt trong phần ứng dụng Settings của điện thoại.

Thay đổi này sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại điện thoại. Nhiều người dùng đã báo cáo rằng độ mượt mà và tốc độ phản hồi của hệ thống được cải thiện sau khi tắt tính năng này.

Nếu đã tắt RAM ảo nhưng điện thoại vẫn bị lag, vấn đề có thể nằm ở các ứng dụng chạy ngầm tiêu tốn bộ nhớ và pin. Việc hạn chế các ứng dụng không cần thiết hoạt động liên tục có thể giúp cải thiện trải nghiệm sử dụng. Ngoài ra, người dùng cũng nên kiểm tra tình trạng pin, vì pin yếu có thể khiến Android tự động giới hạn hiệu suất bộ xử lý, dẫn đến tình trạng chậm máy mà việc điều chỉnh RAM không thể khắc phục. Trong trường hợp này, giải pháp là thay pin thay vì sửa lỗi phần mềm.