Thông tin về chiếc iPhone giá rẻ đầy rẫy những điều đáng ngờ

Trong thời gian này, nhiều thông tin rò rỉ về hiệu suất của iPhone 17e đã xuất hiện, đặc biệt trên nền tảng điểm chuẩn Geekbench 6. Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ về tính xác thực của các điểm số này.

iPhone 17e được cho là sẽ ra mắt vào ngày 19/2 tới đây.

Cụ thể, thông tin rò rỉ chỉ ra rằng, iPhone 17e sẽ được trang bị chip A19 với CPU 8 nhân, nhưng tốc độ xung nhịp có vẻ thấp hơn so với mong đợi. Một điểm đáng chú ý là chiếc iPhone 17e trong phép thử Geekbench mang mã định danh iPhone99,11, trong khi iPhone 16e có mã là iPhone 17,5. Thực tế, mã định danh chính xác cho iPhone 17e phải là iPhone18,5.

Trước đó, đã có thông tin cho rằng mẫu iPhone giá rẻ này sẽ sử dụng chip A19 bị hạ cấp. Nếu thông tin này chính xác, sự khác biệt duy nhất có thể chỉ là việc chip này trang bị ít hơn một lõi GPU so với chip A18 trong iPhone 16e.

Một số dấu hiệu đáng ngờ khác liên quan đến iPhone 17e bao gồm thông số kỹ thuật CPU cho thấy 8 nhân, trong khi Apple đã duy trì cấu hình 6 nhân cho dòng chip A trong nhiều năm qua. Nếu iPhone 17e sử dụng chip A19 Pro, tốc độ xung nhịp không nên là 3.76GHz mà phải ít nhất là 4.26GHz.

So sánh hiệu năng của iPhone 17 bản thường với iPhone 17e giả.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra hiệu năng cho thấy iPhone 17e có RAM 10GB, trong khi thực tế chỉ có 8GB. Hơn nữa, bo mạch chủ được hiển thị là “VPHONE600AP”, trong khi iPhone 16e và iPhone 17 lần lượt mang ký hiệu “V59AP” và “V57AP”.

Apple nổi tiếng với việc giữ bí mật thông tin cho đến khi sản phẩm chính thức ra mắt. Lần duy nhất mà kết quả Geekbench 6 bị rò rỉ trước đó là do một sự cố lớn, như trường hợp của một YouTuber người Nga với chiếc iPad Pro M5 chưa phát hành. Hiện tại, người hâm mộ vẫn nên chờ đợi đến khi iPhone 17e được công bố chính thức, khi đó kết quả Geekbench 6 thực tế sẽ được công bố.