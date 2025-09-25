Nguy cơ mất Wi-Fi liên tục trên iPhone 17 nếu đeo kèm phụ kiện này

Một bộ phận người dùng iPhone 17 vừa lên tiếng phàn nàn về tình trạng mất kết nối Wi-Fi và Bluetooth một cách ngẫu nhiên. Điều đáng nói là sự cố dường như có một mối liên kết kỳ lạ với chiếc Apple Watch mà họ đang đeo trên tay.

Sau những báo cáo ban đầu về sự cố kết nối di động, thế hệ iPhone 17 mới của Apple lại tiếp tục đối mặt với một vấn đề mới liên quan đến kết nối không dây. Theo ghi nhận từ các diễn đàn công nghệ, một số người dùng cho biết chiếc iPhone 17 của họ thường xuyên bị ngắt kết nối Wi-Fi, và đôi khi cả Bluetooth, ngay sau khi khóa hoặc mở khóa màn hình. Kết nối này thường sẽ tự động được thiết lập lại sau vài giây.

Dòng iPhone 17 mới gặp lỗi Wi-Fi và Bluetooth chập chờn.

Mặc dù không phải là một lỗi nghiêm trọng, sự gián đoạn này gây ra không ít phiền toái, đặc biệt là khi người dùng đang sử dụng các tính năng yêu cầu kết nối ổn định như AirPlay hay CarPlay.

Điểm chung đáng chú ý nhất trong các báo cáo là sự cố này dường như chỉ xảy ra khi người dùng đang đeo và sử dụng Apple Watch. Nhiều người khẳng định, khi họ tháo chiếc đồng hồ ra khỏi tay hoặc đơn giản là khóa màn hình Apple Watch, tình trạng rớt Wi-Fi trên iPhone 17 lập tức biến mất.

Hiện tại, lỗi này không bị giới hạn ở bất kỳ mẫu Apple Watch cụ thể nào, cho thấy đây có thể là một xung đột phần mềm giữa hệ điều hành iOS 26 và watchOS, chứ không phải do lỗi phần cứng từ một model đồng hồ nhất định. Sự cố được ghi nhận trên cả phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Air và cả dòng Pro Max cao cấp nhất.

Đây không phải là vấn đề duy nhất mà iPhone 17 gặp phải trong giai đoạn đầu ra mắt. Tuy nhiên, có một tin tốt cho người dùng. Phía Apple dường như đã ghi nhận vấn đề và chuyển cho đội ngũ kỹ sư xử lý.

Lỗi Wi-Fi chỉ do phần mềm và Apple đã ghi nhận vấn đề.

Quan trọng hơn, một số người dùng đang tham gia chương trình thử nghiệm cho biết lỗi rớt Wi-Fi này không còn xuất hiện trên phiên bản iOS 26.1 beta. Điều này mang lại hy vọng rằng Apple sẽ sớm tung ra một bản cập nhật phần mềm chính thức để khắc phục triệt để sự bất tiện này cho tất cả người dùng. Việc đây là một lỗi phần mềm cũng là một tín hiệu đáng mừng, vì chúng có thể được giải quyết dễ dàng hơn nhiều so với các vấn đề liên quan đến phần cứng.