Lời thú nhận gây bão của kỹ sư phòng thí nghiệm AI hàng đầu Trung Quốc

Bài đăng cá nhân trên mạng xã hội WeChat với tiêu đề "Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chôn cất tài năng của mình vào ngày hôm qua" của Liu Shengyu - kỹ sư AI tại DeepSeek, người trực tiếp tham gia phát triển mô hình DeepSeek v4.1 - đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ.

Bài viết mang đến cái nhìn chân thực và đầy trăn trở về áp lực làm việc tại các phòng thí nghiệm AI hàng đầu Trung Quốc, cũng như cuộc đấu tranh tâm lý của các kỹ sư khi chính họ đang sáng tạo ra công nghệ có thể thay thế bản thân.

Bi kịch của người tạo ra công nghệ thay thế chính mình

Liu Shengyu cho biết chỉ trong vòng một năm, AI từ một công cụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu hay phát hiện lỗi lập trình đơn thuần đã phát triển vượt bậc, đủ khả năng đọc mã GPU và tự động tối ưu hóa các toán tử phần mềm.

Dù tự hào về thành công của mô hình DeepSeek v4.1, ông thừa nhận các toán tử do AI viết ra nhiều khả năng sẽ ngang bằng, thậm chí vượt xa năng lực của chính mình trong thời gian ngắn tới.

Đứng trước câu hỏi vì sao vẫn dốc sức tối ưu hóa kernel (nhân hệ điều hành/mô hình) dù biết công việc càng tốt thì bản thân càng sớm bị thay thế, kỹ sư này chia sẻ hai lý do:

Đam mê lập trình: Việc viết kernel mang lại cho ông cảm giác phấn khích như chơi một trò chơi điện tử hay một vận động viên phá vỡ kỷ lục cá nhân, đặc biệt là khi sản phẩm tự làm vượt trội hơn phiên bản chính thức từ các nhà sản xuất phần cứng.

Vòng xoáy cạnh tranh tàn khốc: Ngay cả khi ông chọn lối sống "nằm phẳng" (ngưng nỗ lực) hay cố tình làm chậm tiến độ huấn luyện mô hình, các đối thủ cạnh tranh vẫn tiếp tục tiến lên và ông vẫn sẽ bị đào thải.

Nếu cuộc cách mạng là không thể tránh khỏi, ông thà chọn cách "tự cách mạng chính mình" thay vì bị đánh đổ.

Liu không lo ngại bản thân sẽ thất nghiệp, nhưng trăn trở về việc mất đi niềm vui lao động sáng tạo trực tiếp.

Việc chuyển đổi từ người tự tay viết mã sang người chủ yếu điều khiển các tác nhân AI (AI agents) được ông ví như một thợ may giỏi phải từ bỏ công việc dệt may thủ công để chuyển sang vận hành máy móc công nghiệp.

'Tâm thư' của một kỹ sư DeepSeek đang gây bão mạng. Ảnh: Bloomberg

Cảnh báo về sự độc quyền và tập trung quyền lực AI

Bên cạnh những trăn trở cá nhân, kỹ sư của DeepSeek đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về rủi ro khi công nghệ AI tiên phong bị kiểm soát bởi một số ít tập đoàn công nghệ lớn, điều có thể làm gia tăng bất bình đẳng xã hội.

Liu nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo tiên tiến cần được tiếp cận một cách mở và bình đẳng với mức chi phí hợp lý cho tất cả mọi người.

Ông công khai bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào các công ty Mỹ như OpenAI hay Anthropic trong việc độc quyền công nghệ siêu trí tuệ (AGI).

Bài viết của Liu Shengyu xuất hiện đúng thời điểm giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu đang tranh cãi gay gắt về tốc độ phát triển AI.

Làn sóng cảnh báo gia tăng sau khi nhà nghiên cứu Jacob Coxon từ chức tại Anthropic vì lo ngại an toàn, kéo theo những phản hồi và thảo luận từ các tên tuổi lớn như Dario Amodei, Sam Altman và Elon Musk.

Cùng lúc đó, sự trỗi dậy của các phòng thí nghiệm Trung Quốc như DeepSeek hay Moonshot AI (với mô hình Kimi K3) tiếp tục khẳng định tốc độ phát triển vũ bão của quốc gia này trên bản đồ AI thế giới.

(Theo Insider)