Đâu là nơi an toàn nhất trên Trái Đất nếu xảy ra thảm họa toàn cầu?

Trong nghiên cứu công bố ngày 23/8 trên tạp chí Global Challenges, các nhà khoa học từ Đại học FernUniversität (Đức) đã phân tích dữ liệu đa ngành nhằm xác định nơi an toàn nhất khi xảy ra thảm họa toàn cầu – những biến cố có thể làm thiệt mạng hơn 10% dân số thế giới như chiến tranh hạt nhân, siêu núi lửa phun trào hay va chạm tiểu hành tinh.

Các nhà khoa học tìm ra quốc gia an toàn nhất khi xảy ra thảm họa.

Bất ngờ với quốc gia an toàn nhất thế giới trước các thảm họa diệt vong

Kết quả cho thấy Úc đứng đầu danh sách nhờ vị trí biệt lập ở Nam Bán Cầu, nguồn cung lương thực dồi dào, hạ tầng năng lượng vững mạnh và nằm cách xa tâm điểm xung đột hạt nhân tiềm tàng ở Bắc Bán Cầu.

Nhóm nghiên cứu phân loại ba nhóm rủi ro thảm họa chính gồm: hiện tượng che khuất ánh sáng mặt trời, sự cố phá hủy cơ sở hạ tầng (như bão từ hoặc tấn công mạng) và các hiểm họa sinh học. Khi các biến cố này ập đến, nguy cơ đe dọa lớn nhất thường là nạn đói diện rộng do sụp đổ chuỗi thương mại và sản xuất lương thực. Do đó, những quốc gia giàu có sở hữu nền tảng công nghiệp tự chủ, năng lực quản trị hiệu quả và bình đẳng xã hội cao sẽ có khả năng vượt qua thảm họa tốt hơn.

Xếp ngay sau Úc là Argentina, Brazil và New Zealand. Dù có lợi thế đảo quốc dễ cô lập, New Zealand xếp sau do nền công nghiệp quy mô nhỏ, có núi lửa hoạt động và nguy cơ sóng thần; trong khi Brazil và Argentina gặp bất lợi vì bất ổn chính trị cùng mức độ bất bình đẳng cao. Ngược lại, những nơi như Iceland rất dễ tổn thương do sốc nhiệt nếu ánh sáng mặt trời bị che khuất, còn Mỹ lại có vị thế kém an toàn do nguy cơ bão từ, chiến tranh hạt nhân và mức độ gắn kết xã hội từng bộc lộ hạn chế trong đại dịch COVID-19.

Sự đánh đổi về địa lý và các quốc gia xếp sau Úc.

Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh không một quốc gia nào có thể miễn nhiễm hoàn toàn trước mọi thảm họa, ngay cả Úc cũng đối mặt rủi ro nhất định do là đồng minh của Mỹ. Vì vậy, các quốc gia cần sớm đưa kịch bản thảm họa toàn cầu vào danh mục rủi ro quốc gia, đồng thời thiết lập sẵn các hiệp định thương mại dự phòng và kế hoạch tái cấu trúc hệ thống phân phối lương thực thay vì đợi biến cố xảy ra mới tìm giải pháp thỏa hiệp.

Nhìn chung, phát hiện trên không chỉ xác định những nơi trú ẩn an toàn tiềm năng mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động đầu tư vào công tác chuẩn bị thực tế. Việc củng cố hệ thống lương thực, hạ tầng trọng yếu và năng lực quản trị đồng bộ chính là chìa khóa then chốt giúp các cộng đồng vượt qua những biến cố thảm khốc trong tương lai.