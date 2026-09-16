Hiệu ứng chuyển cảnh đã giúp iPhone Duo gây ấn tượng đặc biệt

Nhiều người đang ca ngợi hiệu ứng chuyển cảnh dạng "tan dần" (dissolving animation) xuất hiện trên iPhone Duo mỗi khi người dùng đóng hoặc mở thiết bị gập này. Khi mở iPhone Duo, hình nền và nội dung trên màn hình phụ bên ngoài sẽ mờ dần rồi biến mất, tạo ra ảo giác rằng nội dung đó đã di chuyển qua phần màn hình đang mở và xuất hiện lại trên màn hình chính bên trong.

Lý do Apple phát triển hiệu ứng chuyển cảnh này cho iPhone Duo

Được biết, Apple phát triển tính năng này nhằm tạo sự kết nối mượt mà, tránh cảm giác bị ngắt quãng hay đột ngột khi chuyển đổi giữa màn hình phụ nhỏ bên ngoài và màn hình chính lớn bên trong. Trên Reddit, nhiều người dùng thành công trong việc đưa hiệu ứng chuyển cảnh của iPhone Duo lên Galaxy Z Fold8. Một thành viên có tên là moomanjohnny đã đăng tải video cho thấy hiệu ứng này hoạt động trên chiếc Galaxy Z Fold8.

iPhone Duo.

Người này cho biết dự án của mình hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức "ứng dụng thử nghiệm ý tưởng" (proof-of-concept). Anh cũng chia sẻ rằng mình đã đạt được tiến bộ trong việc phát triển một trình khởi chạy (launcher) tích hợp hiệu ứng này.

Ngoài ra, một chủ đề được bàn luận sôi nổi trên Reddit là đưa hiệu ứng chuyển cảnh này vào ứng dụng Good Lock. Apple vốn nổi tiếng với việc tạo ra những chi tiết nhỏ thú vị, chẳng hạn như hiệu ứng "dây chun" (rubber band effect) khiến màn hình iPhone nảy ngược lại khi người dùng cuộn đến cuối trang. Theo thông tin, khi cố CEO Steve Jobs nhìn thấy hiệu ứng này trên một chiếc iPhone thử nghiệm, ông đã thích nó đến mức lập tức phê duyệt dự án.

Apple đang "đánh lừa" não bộ của bạn

Ngoài ra, Apple còn bổ sung hiệu ứng nảy của biểu tượng ứng dụng vào trong iOS 26. Khi người dùng mở khóa iPhone, các biểu tượng ứng dụng sẽ bay về vị trí cố định của chúng. Tuy nhiên, chúng sẽ vượt quá vị trí đích một chút trước khi cơ chế giảm chấn ảo đưa các biểu tượng trở lại đúng chỗ, tạo ra hiệu ứng nảy đặc trưng.

Hiệu ứng chuyển cảnh dạng "tan dần" (dissolving animation) trên iPhone Duo khiến nhiều người thích thú.

Trong thực tế, các vật thể có khối lượng và vận tốc không thể dừng lại ngay lập tức; việc áp dụng cơ chế chuyển động này vào các biểu tượng ứng dụng sẽ đánh lừa não bộ, khiến người dùng cảm thấy như thể các biểu tượng đó thực sự có trọng lượng và kết cấu vật lý.

Tất nhiên, có nhiều người không quan tâm đến các chi tiết bổ sung này—chẳng hạn như hiệu ứng đàn hồi trên iPhone hay việc biểu tượng ứng dụng nảy nhẹ khi đóng ứng dụng hoặc mở khóa điện thoại. Tuy nhiên, những người khác lại coi đây là cách Apple chăm chút cho những chi tiết nhỏ giúp iPhone trông đẹp mắt hơn, góp phần duy trì lòng trung thành của khách hàng qua năm tháng.

Điều này có thể trở thành một điểm bán hàng quan trọng cho iPhone Duo. Các chuyên gia cho rằng hiệu ứng chuyển động này có thể thúc đẩy doanh số iPhone Duo và làm giảm doanh số của Galaxy Z Fold8. Đó là vì chính người dùng Galaxy Z Fold8 lại là những người đang tìm cách cài đặt hiệu ứng này cho điện thoại của mình.

Mọi người đã quá tập trung vào thiết kế của iPhone Duo và nếp gấp màn hình gần như vô hình. Thế nhưng, chính hiệu ứng chuyển động khi chuyển đổi trạng thái mới là yếu tố thực sự gây ấn tượng, bởi nó tạo ra sự kết nối liền mạch giữa phần cứng và phần mềm.

Hiệu ứng này giúp liên kết hành động vật lý khi mở thiết bị với những gì diễn ra trên màn hình. Chúng cũng cho thấy Apple đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào một trải nghiệm chỉ kéo dài vài giây; đồng thời, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một Apple luôn tỉ mỉ và khao khát làm hài lòng khách hàng đã trở lại — một tín hiệu đáng mừng cho người tiêu dùng.