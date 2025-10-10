7 "sự thật" về smartphone Android không còn đúng vào năm 2025

Smartphone Android đã có những bước tiến vượt bậc sau hơn 15 năm. Các phiên bản điện thoại Android đầu tiên thậm chí còn không có các tính năng như nhập liệu đa điểm, sao chép và dán hay tự động xoay màn hình!

Giờ đây, mọi thứ về smartphone Android đã thay đổi. Thậm chí, một số sự thật và giả định trước đây về điện thoại Android và các thiết bị Android đã không còn chính xác.

1. Điện thoại Samsung giá rẻ thường kém chất lượng

Trong nhiều năm, nhiều người thường cho rằng điện thoại Android giá rẻ thường kém chất lượng. Các mẫu điện thoại giá rẻ của Samsung thường được đem ra làm ví dụ: Dòng Galaxy J và dòng Galaxy Pocket. Vào năm 2019, thế hệ Galaxy A51 vẫn có hiệu năng kém và thời lượng pin đáng thất vọng.

Ảnh minh họa.

Thậm chí, mới đây, độ trễ màn trập vẫn xảy ra trên Galaxy A54 5G đời 2023, điều này vẫn diễn ra trên Galaxy A34 5G. May mắn thay, đây không phải là vấn đề trên Galaxy A55 5G hay Galaxy A35 5G. Các mẫu điện thoại giá rẻ mới nhất của Samsung khá tốt.

2. iPhone và Pixel có camera tốt nhất

Apple đã nâng cấp camera vào đầu những năm 2010, khiến iPhone tập trung mạnh mẽ vào việc cải thiện chất lượng hình ảnh. Cho đến ngày nay, nhiều người vẫn cho rằng iPhone chụp ảnh đẹp nhất. Google cũng tập trung vào chất lượng hình ảnh với những chiếc điện thoại Pixel đầu tiên vào năm 2016, và kết quả thật tuyệt vời.

Pixel và iPhone vẫn chụp ảnh cực đẹp vào năm 2025 nhưng các thương hiệu Trung Quốc đã bắt kịp hoặc vượt qua chúng. Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra, vivo X200 Ultra và OnePlus 13 đều chụp ảnh xuất sắc.

Ảnh minh họa.

Khi so sánh OnePlus 13 với Pixel 9 Pro và Galaxy S25 Ultra, trong khi điện thoại Google luôn chụp ảnh tuyệt vời từ các ống kính khác nhau - điện thoại OnePlus cũng hoạt động "cực tốt" ở tầm xa và chụp ảnh chân dung "siêu đẹp".

Nói cách khác, iPhone và Pixel vẫn chụp ảnh rất đẹp nhưng chúng không còn là tốt nhất. Điều này phần lớn là do các thương hiệu Trung Quốc cung cấp phần cứng vượt trội, khả năng xử lý hình ảnh được cải thiện đáng kể và hàng loạt tính năng phần mềm.

3. Người dùng Android cần tắt ứng dụng sau khi sử dụng

Trong những năm đầu, người dùng Android thường xuyên phải tắt các ứng dụng để cải thiện thời lượng pin và giảm mức sử dụng RAM.

Ảnh minh họa.

Đến năm 2025, smartphone Android đã thực hiện một số tối ưu hóa cho các ứng dụng và hoạt động nền. Điều này có nghĩa là bạn không cần phải đóng ứng dụng sau khi sử dụng. Trên thực tế, một số nhà sản xuất điện thoại cũng đã tích cực tắt các ứng dụng và tiến trình nền.

4. Hệ điều hành Android gốc không có tính năng

Trong nhiều năm, hệ điều hành Android chỉ có số ít các tính năng. Các giao diện người dùng của LG và Samsung thường cung cấp nhiều tính năng hơn. Đúng là những bổ sung này phải đánh đổi bằng hiệu suất và các bản cập nhật nhưng chúng thường là những tính năng thực sự hữu ích và không có trong hệ điều hành Android gốc.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, trong 5 hoặc 6 năm trở lại đây, hệ điều hành Android gốc đã hỗ trợ các tính năng được yêu cầu từ lâu như quay màn hình, chụp ảnh màn hình cuộn và chế độ một tay cùng với các tính năng tiên tiến như Live Caption và bảo vệ chống trộm.

5. Phần mềm Samsung chậm chạp

Giao diện Touch Wiz của Samsung từng là một mớ hỗn độn, cồng kềnh và giật lag vào đầu những năm 2010. Điều này đặc biệt gây khó khăn với Galaxy S4 khi công ty nhồi nhét hàng loạt tính năng không cần thiết vào điện thoại.

Tin tốt là giờ đây One UI đã là một trong những giao diện Android được yêu thích nhất. Tất nhiên, chúng vẫn còn một số phần mềm rác, đặc biệt là một số ứng dụng của bên thứ nhất và Microsoft nhưng không tệ như năm 2013. Hơn nữa, Samsung cũng đã dựa vào các ứng dụng Good Lock tùy chọn của mình để cung cấp hàng loạt tính năng mà không làm chậm nền tảng.

Ảnh minh họa.

Các điện thoại như Galaxy A16 và Galaxy A26 nhìn chung không gặp vấn đề lớn về tốc độ với One UI. Đó là minh chứng cho những tiến bộ của Samsung, hệ điều hành Android và phần cứng thiết bị.

6. Smartphone Android sẽ "chậm như rùa" theo thời gian

Điều khiến người dùng lo ngại nhất với điện thoại Android vào cuối những năm 2000 và đầu những năm 2010 là những chiếc điện thoại này thường chậm đi đáng kể theo thời gian. Chiếc Galaxy S2 rất tuyệt vời khi ra mắt nhưng thường trở nên chậm chạp, không phản hồi chỉ vài năm sau đó. Có lẽ lý do lớn nhất cho vấn đề này là các thiết bị Android không hỗ trợ tính năng quản lý lưu trữ TRIM.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, tình trạng hiện nay đã không còn như vậy. OnePlus cho biết, Oxygen OS 14 mang đến tính năng ROM Vitalization đảm bảo trải nghiệm mượt mà sau 48 tháng (4năm). Thậm chí, OnePlus còn cho biết chiếc OnePlus Nord CE 5 tầm trung được chứng nhận hoạt động mượt mà trong 6 năm. Xiaomi cũng tuyên bố công nghệ Storage Refresh 2.0 trên các flagship gần đây cho phép sử dụng bộ nhớ liên tục lên đến 60 tháng mà không bị suy giảm hiệu suất.

7. Hệ điều hành Android trên máy tính bảng cho trải nghiệm kém

Những chiếc máy tính bảng Android đầu tiên không mang lại trải nghiệm tuyệt vời vì các phiên bản Android đầu tiên thiếu hỗ trợ máy tính bảng. Về mặt kỹ thuật, Android có thể chạy trên các sản phẩm đời đầu như dòng Dell Streak và HTC Flyer nhưng người dùng sẽ phải đối mặt với giao diện người dùng kéo dài và khó sử dụng. Về cơ bản, bạn sẽ có cảm giác như đang sử dụng một chiếc điện thoại cỡ lớn.

Ảnh minh họa.

Đó là chưa kể nhiều nhà phát triển ứng dụng Android không mặn mà với màn hình máy tính bảng. Điều này đồng nghĩa với việc giao diện bị kéo giãn hoặc cửa sổ ứng dụng không phù hợp cho những ứng dụng chưa được tối ưu hóa. May mắn thay, Google đã có nhiều bước tiến trong những năm qua, chẳng hạn như việc giới thiệu Android 12L và yêu cầu bố cục ứng dụng thích ứng.