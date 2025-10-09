Kỷ nguyên smartphone “trần trụi”: đến cáp sạc cũng sắp bị khai tử

Lý do mà Apple đưa ra là bộ sạc USB đã trở nên phổ biến, và việc không cung cấp chúng kèm iPhone mới sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm thiểu rác thải điện tử mà không gây bất tiện cho người dùng. Kể từ đó, nhiều nhà sản xuất lớn khác cũng đã áp dụng xu hướng này, khiến việc mua điện thoại kèm bộ sạc trở thành một ngoại lệ.

Hình ảnh hộp đựng Sony Xperia 10 VII không có cáp sạc đi kèm.

Mới đây, một người dùng trên Reddit có tên Linus Tech Tips đã chia sẻ rằng chiếc Xperia 10 VII mà họ mới mua cũng không đi kèm bộ sạc hay cáp sạc. Hình ảnh kèm theo bài đăng cho thấy biểu tượng trên hộp điện thoại xác nhận sự thiếu hụt này. Mặc dù Sony không phải là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực smartphone hiện nay, nhưng đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Lập luận về môi trường cho việc loại bỏ cáp sạc là rất hợp lý: Sau nhiều năm USB-C trở thành tiêu chuẩn, người dùng đã tích lũy được một lượng cáp đáng kể. Do đó, việc không kèm cáp với các thiết bị mới sẽ giúp giảm thiểu lượng cáp thải ra môi trường mà không ảnh hưởng nhiều đến người dùng.

Trong thực tế, Apple cũng đã đi trước Sony trong việc này khi 2 mẫu tai nghe mới nhất của hãng, AirPods 4 và AirPods Pro 3, cũng không đi kèm cáp USB. Tuy nhiên, Sony là nhà sản xuất đầu tiên loại bỏ cáp sạc trên smartphone.

Người dùng hãy chuẩn bị cho kỷ nguyên mua smartphone không có cáp sạc.

Việc giảm thiểu phụ kiện đi kèm không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn giúp các công ty như Apple và Sony tiết kiệm chi phí. Mặc dù tác động không rõ rệt như việc loại bỏ củ sạc, nhưng việc không kèm cáp sạc sẽ giúp các nhà sản xuất tiết kiệm một khoản tiền nhỏ cho mỗi sản phẩm. Khi quy mô sản xuất tăng lên, con số này sẽ trở nên đáng kể, và từ góc độ của các nhà sản xuất, họ sẽ có thể kiếm thêm thu nhập nhờ việc bán phụ kiện.

Tuy nhiên, một số người bình luận cho rằng việc chuyển từ cáp chất lượng cao sang cáp không kèm theo có thể dẫn đến việc người dùng phải mua các sản phẩm thay thế kém chất lượng, có thể không hoạt động tốt hoặc không bền. Điều này thực sự là một rủi ro mà người dùng cần lưu ý khi lựa chọn cáp sạc.